Жителя Ленинградской области будут судить за педофилию

Краткий пересказ от РИА ИИ Житель Соснового Бора Ленинградской области 2002 года рождения обвиняется в 17 эпизодах противоправной деятельности, связанной с педофилией и изготовлением порнографических материалов.

Обвиняемый знакомился с несовершеннолетними девочками в социальных сетях, представляясь 16-летним парнем.

Ему предъявлены обвинения по нескольким статьям УК РФ, включая развратные действия, насильственные действия сексуального характера и использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 июл - РИА Новости. Житель Ленинградской области предстанет перед судом по обвинению в педофилии и изготовлении порнографических материалов, всего 17 эпизодов противоправной деятельности, сообщает пресс-служба СУ СК по региону.

"Следствием установлено, что обвиняемый совершал преступления против половой неприкосновенности в отношении несовершеннолетних. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.

В СУ СК добавили, что фигурант дела - житель Соснового Бора Ленинградской области 2002 года рождения. Также он производил фото- и видеосъемку несовершеннолетних для изготовления порнографических материалов, которые хранил в телефоне.

Как уточнили РИА Новости в правоохранительных органах, мужчина находил своих жертв в соцсетях, где представлялся 16-летним парнем. "Он знакомился с несовершеннолетними девочками в боте "Дайвинчик" и других Telegram-каналах, завязывал переписки", - рассказал собеседник агентства.