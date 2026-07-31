Жителя Ленинградской области будут судить за педофилию

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Житель Соснового Бора Ленинградской области 2002 года рождения обвиняется в 17 эпизодах противоправной деятельности, связанной с педофилией и изготовлением порнографических материалов.
- Обвиняемый знакомился с несовершеннолетними девочками в социальных сетях, представляясь 16-летним парнем.
- Ему предъявлены обвинения по нескольким статьям УК РФ, включая развратные действия, насильственные действия сексуального характера и использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 июл - РИА Новости. Житель Ленинградской области предстанет перед судом по обвинению в педофилии и изготовлении порнографических материалов, всего 17 эпизодов противоправной деятельности, сообщает пресс-служба СУ СК по региону.
"Следствием установлено, что обвиняемый совершал преступления против половой неприкосновенности в отношении несовершеннолетних. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
В СУ СК добавили, что фигурант дела - житель Соснового Бора Ленинградской области 2002 года рождения. Также он производил фото- и видеосъемку несовершеннолетних для изготовления порнографических материалов, которые хранил в телефоне.
Как уточнили РИА Новости в правоохранительных органах, мужчина находил своих жертв в соцсетях, где представлялся 16-летним парнем. "Он знакомился с несовершеннолетними девочками в боте "Дайвинчик" и других Telegram-каналах, завязывал переписки", - рассказал собеседник агентства.
Ему предъявлены обвинения по части 3 статьи 135 УК РФ (развратные действия), пункту "а" части 3 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней), пункту "б" части 3 статьи 133 УК РФ (понуждение к действиям сексуального характера с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет), части 1 статьи 137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни), а также статье 242.2 УК РФ (использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов). Всего в уголовном деле фигурируют 17 эпизодов.
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