Депутат ГД: Уиткофф и Кушнер после визита в Киев могут полететь в Москву

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер после визита в Киев, скорее всего, полетят в Москву, считает заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили в ходе телефонного разговора 4 июля вопросы украинского урегулирования. Американский лидер сообщил, что Уиткофф и Кушнер будут готовы в удобное время приехать в Москву.