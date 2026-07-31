Депутат ГД: Уиткофф и Кушнер после визита в Киев могут полететь в Москву

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Уиткофф и Кушнер после визита в Киев, скорее всего, полетят в Москву, считает заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
- Трамп подтвердил газете Financial Times, что Уиткофф и Кушнер в ближайшие дни совершат свой первый визит на Украину.
- Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин отметил, что важны конкретные результаты и мысли по урегулированию кризиса на Украине.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер после визита в Киев, скорее всего, полетят в Москву, считает заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
Ранее президент США Дональд Трамп подтвердил газете Financial Times, что Уиткофф и Кушнер в ближайшие дни совершат свой первый визит на Украину.
"Трамп посылает своих переговорщиков для выяснения ситуации, а куда же может все-таки двигаться Америка в украинском конфликте?... Скорее всего, после киевской встречи переговорщики прилетят в Москву через какое-то время для того, чтобы выстроить эту ситуацию с условием позиции России", - сказал Чепа "Газете.Ru".
В свою очередь, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в беседе с aif.ru отметил, что важны конкретные результаты и мысли по урегулированию кризиса на Украине, а все остальное - детали такого организационно-кадрового состава, они имеют второстепенное значение.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили в ходе телефонного разговора 4 июля вопросы украинского урегулирования. Американский лидер сообщил, что Уиткофф и Кушнер будут готовы в удобное время приехать в Москву.