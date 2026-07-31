США заинтересованы в допуске россиян на ОИ-2028, считает Журова

«

"Американцы вроде бы как выступают за нас. Они сейчас за Россию, потому что им нужно, чтобы в 2028 году на Олимпийских играх в Лос-Анджелесе мы выступили полной командой. Для того, чтобы мы отобрали у китайцев золотые медали, а американцы спокойно выиграли командный зачет Игр", - сказала Журова.