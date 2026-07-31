США заинтересованы в допуске россиян на ОИ-2028, считает Журова

Краткий пересказ от РИА ИИ
- США заинтересованы в допуске российских спортсменов на соревнования для повышения шансов североамериканской страны на победу в командном зачете на Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе, считает Журова.
- Исполком Международного олимпийского комитета временно восстановил статус Олимпийского комитета России и отменил рекомендации об ограничениях в отношении российских спортсменов.
МОСКВА, 31 июл – РИА Новости, Олег Богатов. Руководители спортивных организаций США заинтересованы в допуске россиян, которые могут отобрать золотые медали у китайцев, на соревнования для большей вероятности победы североамериканской страны на домашних Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе.
Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) 7 июля временно восстановил статус Олимпийского комитета России (ОКР) и отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов. После этого ряд федераций, в том числе Международная федерация волейбола (FIVB) и Международная федерация гандбола (IHF), допустили российских спортсменов до соревнований.
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"Американцы вроде бы как выступают за нас. Они сейчас за Россию, потому что им нужно, чтобы в 2028 году на Олимпийских играх в Лос-Анджелесе мы выступили полной командой. Для того, чтобы мы отобрали у китайцев золотые медали, а американцы спокойно выиграли командный зачет Игр", - сказала Журова.
"Потому что во многих видах спорта, в которых мы традиционно завоевываем медали, на Олимпиаде в Париже в 2024 году выиграли китайцы. Поэтому американцы прекрасно понимают: надо срочно запускать русских. Иначе будет ой-ой-ой, и у себя дома на Олимпиаде они могут проиграть командный зачет", - подчеркнула собеседница агентства.