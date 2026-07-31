Рейтинг@Mail.ru
США заинтересованы в допуске россиян на ОИ-2028, считает Журова - РИА Новости Спорт, 31.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:15 31.07.2026 (обновлено: 14:03 31.07.2026)
США заинтересованы в допуске россиян на ОИ-2028, считает Журова

Журова: США заинтересованы в допуске россиян на ОИ, чтобы отобрать медали у КНР

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСветлана Журова
Светлана Журова - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • США заинтересованы в допуске российских спортсменов на соревнования для повышения шансов североамериканской страны на победу в командном зачете на Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе, считает Журова.
  • Исполком Международного олимпийского комитета временно восстановил статус Олимпийского комитета России и отменил рекомендации об ограничениях в отношении российских спортсменов.
МОСКВА, 31 июл – РИА Новости, Олег Богатов. Руководители спортивных организаций США заинтересованы в допуске россиян, которые могут отобрать золотые медали у китайцев, на соревнования для большей вероятности победы североамериканской страны на домашних Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе.
Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) 7 июля временно восстановил статус Олимпийского комитета России (ОКР) и отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов. После этого ряд федераций, в том числе Международная федерация волейбола (FIVB) и Международная федерация гандбола (IHF), допустили российских спортсменов до соревнований.
«
"Американцы вроде бы как выступают за нас. Они сейчас за Россию, потому что им нужно, чтобы в 2028 году на Олимпийских играх в Лос-Анджелесе мы выступили полной командой. Для того, чтобы мы отобрали у китайцев золотые медали, а американцы спокойно выиграли командный зачет Игр", - сказала Журова.
"Потому что во многих видах спорта, в которых мы традиционно завоевываем медали, на Олимпиаде в Париже в 2024 году выиграли китайцы. Поэтому американцы прекрасно понимают: надо срочно запускать русских. Иначе будет ой-ой-ой, и у себя дома на Олимпиаде они могут проиграть командный зачет", - подчеркнула собеседница агентства.
Светлана Журова - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
Журова ответила, стоит ли отнимать у США ЧМ из-за агрессии против Венесуэлы
9 января, 14:10
 
СпортЛос-АнджелесСШАРоссияМеждународный олимпийский комитет (МОК)Олимпийский комитет России (ОКР)Международная федерация волейбола (FIVB)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Уфа
    КАМАЗ
    1
    1
  • Теннис
    Завершен
    А. Корнеева
    П. Кудерметова
    63
    00
  • Футбол
    2-й тайм
    Велес
    Ротор
    0
    1
  • Теннис
    1-й сет
    Р. Шрамкова
    А. Блинкова
    1
    1
  • Теннис
    03.08 21:00
    Ю. Путинцева
    Ч. Шуай
  • Теннис
    03.08 22:30
    J. Tjen
    Л. Самсонова
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала