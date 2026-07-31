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СК расследует атаки ВСУ на склады в Волгограде и Татарстане - РИА Новости, 31.07.2026
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10:33 31.07.2026
СК расследует атаки ВСУ на склады в Волгограде и Татарстане

СК расследует атаки ВСУ на склады Wildberries в Волгограде и Татарстане

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Автомобиль Следственного комитета России . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Следственный комитет России расследует атаки ВСУ на склады в Волгограде и Татарстане.
  • Возгорание произошло на логистическом объекте Wildberries в Волгограде, пострадавших нет.
  • Склад Ozon в Зеленодольске (Татарстан) возобновил работу после эвакуации, не пострадал от атаки БПЛА.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Следственный комитет России расследует атаки ВСУ на склады в Волгограде и Татарстане, сообщило ведомство.
Ранее в пресс-службе Wildberries сообщили, что возгорание возникло на логистическом объекте компании в Волгограде, пострадавших, предварительно, нет. Кроме того, в Ozon сообщили, что склад в Зеленодольске (Татарстан), эвакуированный в связи с опасностью атаки БПЛА в регионе, возобновил работу, ни сам логистический комплекс, ни товары не пострадали.
"Следственный комитет будет расследовать преступления вооруженных формирований Украины против мирных жителей нескольких регионов России... Также украинскими беспилотниками нанесены удары по складским помещениям гражданского назначения в городе Волгограде и республике Татарстан", - говорится в сообщении на платформе "Макс".
Подчеркивается, что СК России установит всех участников украинских вооруженных формирования, причастных к произошедшему, и дадут уголовно-правовую оценку их действиям.
Павел Дуров* - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
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30 июля, 19:50
 
ПроисшествияРоссияВолгоградЗеленодольскВооруженные силы УкраиныВайлдберриз (Wildberries)Ozon
 
 
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