СК расследует атаки ВСУ на склады в Волгограде и Татарстане

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Следственный комитет России расследует атаки ВСУ на склады в Волгограде и Татарстане, сообщило ведомство.

Подчеркивается, что СК России установит всех участников украинских вооруженных формирования, причастных к произошедшему, и дадут уголовно-правовую оценку их действиям.