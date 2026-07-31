Ситуация в Сеуте показывает крах миграционной политики ЕС, заявили в МИД

Краткий пересказ от РИА ИИ Ситуация в испанской Сеуте демонстрирует крах миграционной политики ЕС, заявил замглавы МИД России Грушко.

Дипломат подчеркнул, что ситуация вызывает сочувствие человеческой трагедии.

Он выразил надежду, что испанское правительство найдет гуманный способ решить проблему.

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Ситуация в испанском анклаве Сеута показывает крах политики ЕС, заявил замглавы МИД России Александр Грушко.

"Это крах иммигрантской политики, которая в течение многих лет проводилась Евросоюзом, не только в сфере регулирования или отсутствия такого в иммиграции, но и в целом — как Евросоюз позиционирует себя в мире, какую политику он проводит в отношении тех стран, которых объявляет партнерами", — сказал он журналистам.

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Он подчеркнул, что ситуация в любом случае вызывает сочувствие человеческой трагедии, поскольку эта гуманитарная катастрофа затрагивает всех.

"Следим за этим и исходим из того, что испанское правительство найдет способ, как решить проблему в соответствии с нормами международного права, толерантного и гуманитарного отношения к судьбе каждого мигранта", — подытожил он.

Сеута — испанский автономный город, расположенный в Северной Африке и граничащий с Марокко. Он столкнулся с резким ростом потока мигрантов, пытающихся попасть туда вплавь и пешком. За последние сутки число нелегалов достигло почти 60 тысяч. Уточняется, что как минимум семь тысяч из них — несовершеннолетние, а все население Сеуты составляет около 83 тысяч человек.

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Как пишут СМИ со ссылкой на МВД Испании, 37,5 тысячи марокканцев уже вернулись на родину. При этом сообщается, что по меньшей мере 57 человек погибли при попытке попасть в Сеуту.

Глава правительства Педро Санчес назвал массовый прорыв границы мигрантами нападением и нарушением территориальной целостности государства. Власти направили в город дополнительные подразделения полиции, гражданской гвардии и военнослужащих.