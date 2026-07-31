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Ситуация в Сеуте показывает крах миграционной политики ЕС, заявили в МИД - РИА Новости, 31.07.2026
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17:40 31.07.2026 (обновлено: 19:22 31.07.2026)
Ситуация в Сеуте показывает крах миграционной политики ЕС, заявили в МИД

Грушко: ситуация в испанской Сеуте показывает крах миграционной политики ЕС

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ситуация в испанской Сеуте демонстрирует крах миграционной политики ЕС, заявил замглавы МИД России Грушко.
  • Дипломат подчеркнул, что ситуация вызывает сочувствие человеческой трагедии.
  • Он выразил надежду, что испанское правительство найдет гуманный способ решить проблему.
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Ситуация в испанском анклаве Сеута показывает крах политики ЕС, заявил замглавы МИД России Александр Грушко.
"Это крах иммигрантской политики, которая в течение многих лет проводилась Евросоюзом, не только в сфере регулирования или отсутствия такого в иммиграции, но и в целом — как Евросоюз позиционирует себя в мире, какую политику он проводит в отношении тех стран, которых объявляет партнерами", — сказал он журналистам.
Он подчеркнул, что ситуация в любом случае вызывает сочувствие человеческой трагедии, поскольку эта гуманитарная катастрофа затрагивает всех.
"Следим за этим и исходим из того, что испанское правительство найдет способ, как решить проблему в соответствии с нормами международного права, толерантного и гуманитарного отношения к судьбе каждого мигранта", — подытожил он.
Сеута — испанский автономный город, расположенный в Северной Африке и граничащий с Марокко. Он столкнулся с резким ростом потока мигрантов, пытающихся попасть туда вплавь и пешком. За последние сутки число нелегалов достигло почти 60 тысяч. Уточняется, что как минимум семь тысяч из них — несовершеннолетние, а все население Сеуты составляет около 83 тысяч человек.
© AP Photo / Antonio Sempere

Мигранты пересекают границу в испанском анклаве Сеута

Мигранты пересекают границу из Марокко в испанский анклав Сеута

Мигранты пересекают границу в испанском анклаве Сеута

© AP Photo / Antonio Sempere
1 из 7
© REUTERS / Jon Nazca

Испанские военные на границе с Марокко

Военнослужащий на границе между Марокко и Испанией в Сеуте

Испанские военные на границе с Марокко

© REUTERS / Jon Nazca
2 из 7
© REUTERS / Jon Nazca

Мигранты пересекают границу в испанском анклаве Сеута

Мигранты из Марокко в испанской Сеуте

Мигранты пересекают границу в испанском анклаве Сеута

© REUTERS / Jon Nazca
3 из 7
© REUTERS / Fabian Bimmer

Испанские военные на границе с Марокко

Испанские солдаты на границе с Марокко в Сеуте

Испанские военные на границе с Марокко

© REUTERS / Fabian Bimmer
4 из 7
© REUTERS / Fabian Bimmer

Мигранты у испанской границы в Сеуте

Мигранты пересекают границу между Марокко и Испанией в Сеуте

Мигранты у испанской границы в Сеуте

© REUTERS / Fabian Bimmer
5 из 7
© REUTERS / Fabian Bimmer

Военная техника на испанской границе в Сеуте

Колонна военной техники в испанской Сеуте

Военная техника на испанской границе в Сеуте

© REUTERS / Fabian Bimmer
6 из 7
© AP Photo / Antonio Sempere

Мигранты возвращаются из Сеуты в Марокко

Мигранты на границе между Марокко и Испанией в Сеуте

Мигранты возвращаются из Сеуты в Марокко

© AP Photo / Antonio Sempere
7 из 7

Мигранты пересекают границу в испанском анклаве Сеута

© AP Photo / Antonio Sempere
1 из 7

Испанские военные на границе с Марокко

© REUTERS / Jon Nazca
2 из 7

Мигранты пересекают границу в испанском анклаве Сеута

© REUTERS / Jon Nazca
3 из 7

Испанские военные на границе с Марокко

© REUTERS / Fabian Bimmer
4 из 7

Мигранты у испанской границы в Сеуте

© REUTERS / Fabian Bimmer
5 из 7

Военная техника на испанской границе в Сеуте

© REUTERS / Fabian Bimmer
6 из 7

Мигранты возвращаются из Сеуты в Марокко

© AP Photo / Antonio Sempere
7 из 7
Как пишут СМИ со ссылкой на МВД Испании, 37,5 тысячи марокканцев уже вернулись на родину. При этом сообщается, что по меньшей мере 57 человек погибли при попытке попасть в Сеуту.
Глава правительства Педро Санчес назвал массовый прорыв границы мигрантами нападением и нарушением территориальной целостности государства. Власти направили в город дополнительные подразделения полиции, гражданской гвардии и военнослужащих.
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони уже заявила, что рассматривает приостановку шенгенского соглашения с Испанией. Глава финского МВД Мари Рантанен призвала все европейские страны поддержать предложение Италии. С аналогичным мнением выступил и чешский премьер Андрей Бабиш.
Александр Грушко - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
Грушко с иронией высказался о "европейской солидарности" с Испанией
Вчера, 18:36
 
РоссияВ миреСеутаАлександр ГрушкоИспанияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)МароккоМигрантыНаплыв мигрантов в Испании
 
 
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