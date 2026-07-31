Ситуация в Сеуте показывает крах миграционной политики ЕС, заявили в МИД

- Ситуация в испанской Сеуте демонстрирует крах миграционной политики ЕС, заявил замглавы МИД России Грушко.
- Дипломат подчеркнул, что ситуация вызывает сочувствие человеческой трагедии.
- Он выразил надежду, что испанское правительство найдет гуманный способ решить проблему.
Мигранты пересекают границу в испанском анклаве Сеута
Мигранты пересекают границу в испанском анклаве Сеута
Испанские военные на границе с Марокко
Испанские военные на границе с Марокко
Мигранты пересекают границу в испанском анклаве Сеута
Мигранты пересекают границу в испанском анклаве Сеута
Испанские военные на границе с Марокко
Испанские военные на границе с Марокко
Мигранты у испанской границы в Сеуте
Мигранты у испанской границы в Сеуте
Военная техника на испанской границе в Сеуте
Военная техника на испанской границе в Сеуте
Мигранты возвращаются из Сеуты в Марокко
Мигранты возвращаются из Сеуты в Марокко
Мигранты пересекают границу в испанском анклаве Сеута
Испанские военные на границе с Марокко
Мигранты пересекают границу в испанском анклаве Сеута
Испанские военные на границе с Марокко
Мигранты у испанской границы в Сеуте
Военная техника на испанской границе в Сеуте
Мигранты возвращаются из Сеуты в Марокко