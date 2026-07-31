Испанские СМИ назвали количество мигрантов, вернувшихся в Марокко

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Министерство внутренних дел Испании заявило, что 37,5 тысячи нелегальных мигрантов, попавших в Сеуту, вернулись в пятницу в Марокко.
- Ранее сообщалось о возвращении в Марокко более 25 тысяч мигрантов, нелегально проникших в Сеуту.
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Министерство внутренних дел Испании заявило, что 37,5 тысячи нелегальных мигрантов, попавших в Сеуту, вернулись в пятницу в Марокко, сообщает газета Mundo.
"Министерство внутренних дел Испании заявило, что 37,5 тысячи человек, незаконно попавших в Сеуту, вернулись в пятницу в Марокко", — говорится в публикации.
Ранее сообщалось, что более 25 тысяч мигрантов, нелегально проникших в испанский автономный город Сеута, уже вернулись в Марокко.