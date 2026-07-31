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Испанские СМИ назвали количество мигрантов, вернувшихся в Марокко - РИА Новости, 31.07.2026
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17:49 31.07.2026 (обновлено: 19:52 31.07.2026)
Испанские СМИ назвали количество мигрантов, вернувшихся в Марокко

Mundo: 37,5 тысячи мигрантов вернулись из Сеуты в Марокко

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкФлаги Испании и Европейского союза
Флаги Испании и Европейского союза - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министерство внутренних дел Испании заявило, что 37,5 тысячи нелегальных мигрантов, попавших в Сеуту, вернулись в пятницу в Марокко.
  • Ранее сообщалось о возвращении в Марокко более 25 тысяч мигрантов, нелегально проникших в Сеуту.
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Министерство внутренних дел Испании заявило, что 37,5 тысячи нелегальных мигрантов, попавших в Сеуту, вернулись в пятницу в Марокко, сообщает газета Mundo.
"Министерство внутренних дел Испании заявило, что 37,5 тысячи человек, незаконно попавших в Сеуту, вернулись в пятницу в Марокко", — говорится в публикации.
Ранее сообщалось, что более 25 тысяч мигрантов, нелегально проникших в испанский автономный город Сеута, уже вернулись в Марокко.
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