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Евросоюз не хочет разделять последствия политики Санчеса, считает политолог - РИА Новости, 31.07.2026
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17:34 31.07.2026
Евросоюз не хочет разделять последствия политики Санчеса, считает политолог

Трухачев: ЕС не хочет разделять последствия ошибочной политики Мадрида в Сеуте

© REUTERS / Jon NazcaМигранты из Марокко в испанской Сеуте
Мигранты из Марокко в испанской Сеуте - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© REUTERS / Jon Nazca
Мигранты из Марокко в испанской Сеуте
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Политолог Вадим Трухачев заявил, что Евросоюз не хочет разделять последствия миграционной политики премьера Испании Педро Санчеса в Сеуте.
  • Благодаря политике Санчеса в Испании была запущена программа иммиграционной амнистии, в результате которой порядка полумиллиона нелегалов из Африки и Ближнего Востока получили возможность легализоваться в Европе.
  • Миграционный кризис может подорвать единство ЕС, и если масштабы бедствия станут разрастаться, это может быть выгодно для РФ, так как внимание европейцев будет отвлечено, в том числе от Украины.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Евросоюз не хочет разделять последствия ошибочной политики премьера Испании Педро Санчеса в Сеуте, принимая толпы мигрантов, заявил политолог, доцент Финансового университета при правительстве РФ Вадим Трухачев.
По словам политолога, Санчес не согласен с общим ужесточением миграционной политики в ЕС: именно благодаря нему в Испании была запущена программа иммиграционной амнистии, в результате которой порядка полумиллиона нелегалов из Африки и Ближнего Востока получили возможность легализоваться в Европе. Шаги Мадрида, отметил эксперт, привели к наплыву миграции.
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"Дело в том, что никто не хочет принимать толпы мигрантов из-за бездумной политики Санчеса и делить с ним ответственность", - сказал политолог газете ВЗГЛЯД.
Эксперт также подчеркнул, что миграционный кризис - это главное, что может подорвать единство ЕС. По его словам, если масштабы бедствия станут разрастаться, это может быть тактически выгодно для РФ, поскольку внимание европейцев будет отвлечено, в том числе от Украины.
В четверг тысячи молодых марокканцев собрались у границы между Марокко и испанской Сеутой. Сотни из них смогли проникнуть на испанскую территорию, после чего власти направили в город дополнительные подразделения полиции, гражданской гвардии и военнослужащих. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони уже заявила, что рассматривает приостановку шенгена с Испанией из-за наплыва нелегалов в испанский анклав. Глава финского МВД Мари Рантанен призвала все европейские страны поддержать предложение Италии.
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В миреИспанияРоссияИталияПедро СанчесДжорджа МелониЕвросоюзНаплыв мигрантов в Испании
 
 
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