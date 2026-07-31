Краткий пересказ от РИА ИИ Политолог Вадим Трухачев заявил, что Евросоюз не хочет разделять последствия миграционной политики премьера Испании Педро Санчеса в Сеуте.

Благодаря политике Санчеса в Испании была запущена программа иммиграционной амнистии, в результате которой порядка полумиллиона нелегалов из Африки и Ближнего Востока получили возможность легализоваться в Европе.

Миграционный кризис может подорвать единство ЕС, и если масштабы бедствия станут разрастаться, это может быть выгодно для РФ, так как внимание европейцев будет отвлечено, в том числе от Украины.

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Евросоюз не хочет разделять последствия ошибочной политики премьера Испании Педро Санчеса в Сеуте, принимая толпы мигрантов, заявил политолог, доцент Финансового университета при правительстве РФ Вадим Трухачев.

По словам политолога, Санчес не согласен с общим ужесточением миграционной политики в ЕС : именно благодаря нему в Испании была запущена программа иммиграционной амнистии, в результате которой порядка полумиллиона нелегалов из Африки и Ближнего Востока получили возможность легализоваться в Европе. Шаги Мадрида, отметил эксперт, привели к наплыву миграции.

"Дело в том, что никто не хочет принимать толпы мигрантов из-за бездумной политики Санчеса и делить с ним ответственность", - сказал политолог газете ВЗГЛЯД.

Эксперт также подчеркнул, что миграционный кризис - это главное, что может подорвать единство ЕС. По его словам, если масштабы бедствия станут разрастаться, это может быть тактически выгодно для РФ, поскольку внимание европейцев будет отвлечено, в том числе от Украины.