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Премьера Испании Санчеса освистали на акции протеста в Сеуте - РИА Новости, 31.07.2026
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16:45 31.07.2026 (обновлено: 16:47 31.07.2026)
Премьера Испании Санчеса освистали на акции протеста в Сеуте

Санчеса освистали во время визита в Сеуту на фоне миграционного кризиса

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министра Испании Педро Санчеса освистали участники акции протеста во время его визита в Сеуту.
  • Крайне правая партия Vox требует отставки Педро Санчеса из-за миграционного кризиса в Сеуте.
  • Санчес провел совещание с представителями силовых структур и властей Сеуты после роста числа мигрантов из Марокко.
МАДРИД, 31 июл - РИА Новости. Премьер-министра Испании Педро Санчеса освистали участники акции протеста во время его визита в автономный город Сеута на фоне миграционного кризиса, следует из видео, опубликованного местным отделением крайне правой партии Vox в социальной сети X.
"Вместе с жителями Сеуты требуем отставки предателя Санчеса, который приехал в город, чтобы спрятаться в зале заседаний Ассамблеи. Сеута подвергается вторжению, и он несет за это ответственность", - говорится в публикации Vox Ceuta.
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На опубликованных кадрах видна толпа протестующих, собравшихся за полицейским оцеплением на одной из улиц города. Участники акции свистят и выкрикивают лозунги с требованием отставки главы правительства.
Санчес прибыл в Сеуту после резкого роста числа мигрантов, пытающихся попасть на испанскую территорию из Марокко. Премьер провел совещание с представителями полиции, гражданской гвардии, вооруженных сил, МВД и властей автономного города.
Ранее мэр-президент Сеуты Хуан Хесус Вивас заявил, что около 60 тысяч человек проникли за сутки в Сеуту из Марокко. Он добавил, что число мигрантов, погибших при попытках проникнуть в Сеуту из Марокко, достигло 34.
В четверг тысячи молодых марокканцев собрались у границы между Марокко и Сеутой. Многие из них смогли проникнуть на испанскую территорию, после чего власти направили в город дополнительные подразделения полиции, гражданской гвардии и военнослужащих.
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