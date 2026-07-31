Премьера Испании Санчеса освистали на акции протеста в Сеуте

Краткий пересказ от РИА ИИ Премьер-министра Испании Педро Санчеса освистали участники акции протеста во время его визита в Сеуту.

Крайне правая партия Vox требует отставки Педро Санчеса из-за миграционного кризиса в Сеуте.

Санчес провел совещание с представителями силовых структур и властей Сеуты после роста числа мигрантов из Марокко.

МАДРИД, 31 июл - РИА Новости. Премьер-министра Испании Педро Санчеса освистали участники акции протеста во время его визита в автономный город Сеута на фоне миграционного кризиса, следует из видео, опубликованного местным отделением крайне правой партии Vox в социальной сети Премьер-министра Испании Педро Санчеса освистали участники акции протеста во время его визита в автономный город Сеута на фоне миграционного кризиса, следует из видео, опубликованного местным отделением крайне правой партии Vox в социальной сети X

"Вместе с жителями Сеуты требуем отставки предателя Санчеса , который приехал в город, чтобы спрятаться в зале заседаний Ассамблеи. Сеута подвергается вторжению, и он несет за это ответственность", - говорится в публикации Vox Ceuta.

На опубликованных кадрах видна толпа протестующих, собравшихся за полицейским оцеплением на одной из улиц города. Участники акции свистят и выкрикивают лозунги с требованием отставки главы правительства.

Санчес прибыл в Сеуту после резкого роста числа мигрантов, пытающихся попасть на испанскую территорию из Марокко. Премьер провел совещание с представителями полиции, гражданской гвардии, вооруженных сил, МВД и властей автономного города.

Ранее мэр-президент Сеуты Хуан Хесус Вивас заявил, что около 60 тысяч человек проникли за сутки в Сеуту из Марокко. Он добавил, что число мигрантов, погибших при попытках проникнуть в Сеуту из Марокко, достигло 34.