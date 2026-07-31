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Жители Сеуты после наплыва мигрантов готовятся к манифестации, пишут СМИ - РИА Новости, 31.07.2026
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12:44 31.07.2026 (обновлено: 13:02 31.07.2026)
Жители Сеуты после наплыва мигрантов готовятся к манифестации, пишут СМИ

Жители Сеуты готовятся к манифестации во время приезда премьера Испании Санчеса

© REUTERS / Fabian BimmerМигранты на границе между Марокко и Испанией в Сеуте
Мигранты на границе между Марокко и Испанией в Сеуте - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© REUTERS / Fabian Bimmer
Мигранты на границе между Марокко и Испанией в Сеуте
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Около 49 тысяч мигрантов пересекли границу Марокко и Испании в Сеуте.
  • Жители Сеуты готовятся выйти на манифестацию в связи с визитом премьер-министра Испании Педро Санчеса.
  • В Сеуте в преддверии прибытия Санчеса началась расчистка центра города от мигрантов, а также были направлены дополнительные подразделения полиции, гражданской гвардии и военнослужащих.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Жители испанского анклава Сеута, расположенного на границе с Марокко, готовятся выйти на манифестацию, которая должна совпасть с визитом премьер-министра Испании Педро Санчеса, сообщает агентство Europa Press.
Ранее радиостанция Cadena SER со ссылкой на департамент национальной безопасности Испании сообщала в пятницу, что около 49 тысяч мигрантов пересекли границу Марокко и Испании в Сеуте.
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"Сегодня у ворот дворца Автономии состоится манифестация граждан, приуроченная к прибытию Санчеса, в 11.45 по местному времени (12.45 мск)", - говорится в сообщении агентства.
По данным Europa Press, в пятницу полиция начала расчищать центр Сеуты от мигрантов в преддверии прибытия Санчеса.
В четверг тысячи молодых марокканцев собрались у границы между Марокко и испанским анклавом Сеута. Власти направили в город дополнительные подразделения полиции, гражданской гвардии и военнослужащих. По информации телерадиокомпания RTVE, число мигрантов, погибших в попытках пересечь границу, достигло 19.
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