Жители Сеуты после наплыва мигрантов готовятся к манифестации, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Около 49 тысяч мигрантов пересекли границу Марокко и Испании в Сеуте.
- Жители Сеуты готовятся выйти на манифестацию в связи с визитом премьер-министра Испании Педро Санчеса.
- В Сеуте в преддверии прибытия Санчеса началась расчистка центра города от мигрантов, а также были направлены дополнительные подразделения полиции, гражданской гвардии и военнослужащих.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Жители испанского анклава Сеута, расположенного на границе с Марокко, готовятся выйти на манифестацию, которая должна совпасть с визитом премьер-министра Испании Педро Санчеса, сообщает агентство Europa Press.
"Сегодня у ворот дворца Автономии состоится манифестация граждан, приуроченная к прибытию Санчеса, в 11.45 по местному времени (12.45 мск)", - говорится в сообщении агентства.
По данным Europa Press, в пятницу полиция начала расчищать центр Сеуты от мигрантов в преддверии прибытия Санчеса.
В четверг тысячи молодых марокканцев собрались у границы между Марокко и испанским анклавом Сеута. Власти направили в город дополнительные подразделения полиции, гражданской гвардии и военнослужащих. По информации телерадиокомпания RTVE, число мигрантов, погибших в попытках пересечь границу, достигло 19.