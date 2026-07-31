Жители Сеуты после наплыва мигрантов готовятся к манифестации, пишут СМИ

Мигранты на границе между Марокко и Испанией в Сеуте

Мигранты на границе между Марокко и Испанией в Сеуте

© REUTERS / Fabian Bimmer Мигранты на границе между Марокко и Испанией в Сеуте

Краткий пересказ от РИА ИИ Около 49 тысяч мигрантов пересекли границу Марокко и Испании в Сеуте.

Жители Сеуты готовятся выйти на манифестацию в связи с визитом премьер-министра Испании Педро Санчеса.

В Сеуте в преддверии прибытия Санчеса началась расчистка центра города от мигрантов, а также были направлены дополнительные подразделения полиции, гражданской гвардии и военнослужащих.

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Жители испанского анклава Сеута, расположенного на границе с Марокко, готовятся выйти на манифестацию, которая должна совпасть с визитом премьер-министра Испании Педро Санчеса, сообщает агентство Жители испанского анклава Сеута, расположенного на границе с Марокко, готовятся выйти на манифестацию, которая должна совпасть с визитом премьер-министра Испании Педро Санчеса, сообщает агентство Europa Press

Ранее радиостанция Cadena SER со ссылкой на департамент национальной безопасности Испании сообщала в пятницу, что около 49 тысяч мигрантов пересекли границу Марокко и Испании в Сеуте.

"Сегодня у ворот дворца Автономии состоится манифестация граждан, приуроченная к прибытию Санчеса, в 11.45 по местному времени (12.45 мск)", - говорится в сообщении агентства.

По данным Europa Press, в пятницу полиция начала расчищать центр Сеуты от мигрантов в преддверии прибытия Санчеса.