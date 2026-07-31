Подруга россиянки, пропавшей в Сербии, сообщила об остановке ее поисков

Краткий пересказ от РИА ИИ Подруга сообщила, что поиски пропавшей в Белграде жительницы Санкт-Петербурга Людмилы Турковой остановлены.

Людмила Туркова не выходит на связь с 25 июля, когда она собиралась посетить ночной клуб.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 июл – РИА Новости. Поиски пропавшей в Белграде в Сербии жительницы Санкт-Петербурга остановлены, сообщила ее подруга.

Ранее она опубликовала объявление о пропаже девушки 1998 года в Белграде . Согласно этому объявлению, Людмила Туркова не выходит на связь с 25 июля, когда она собиралась посетить ночной клуб. В региональном главке МВД РФ РИА Новости сообщали, что родственники девушки в Петербурге в среду подали в полицию заявление о ее пропаже в Сербии.

"Поиски Турковой Людмилы... остановлены", – написала в своем Telegram-канале подруга пропавшей, пообещав опубликовать информацию об их результатах в субботу.

Комментарием правоохранителей Белграда по этой ситуации РИА Новости пока не располагает.