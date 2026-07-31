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Подруга россиянки, пропавшей в Сербии, сообщила об остановке ее поисков - РИА Новости, 31.07.2026
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12:37 31.07.2026 (обновлено: 16:50 31.07.2026)
Подруга россиянки, пропавшей в Сербии, сообщила об остановке ее поисков

Подруга пропавшей в Сербии россиянки сообщила об остановке ее поисков

© РИА Новости / Олег ИвановСербская полиция
Сербская полиция - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© РИА Новости / Олег Иванов
Сербская полиция. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Подруга сообщила, что поиски пропавшей в Белграде жительницы Санкт-Петербурга Людмилы Турковой остановлены.
  • Людмила Туркова не выходит на связь с 25 июля, когда она собиралась посетить ночной клуб.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 июл – РИА Новости. Поиски пропавшей в Белграде в Сербии жительницы Санкт-Петербурга остановлены, сообщила ее подруга.
Ранее она опубликовала объявление о пропаже девушки 1998 года в Белграде. Согласно этому объявлению, Людмила Туркова не выходит на связь с 25 июля, когда она собиралась посетить ночной клуб. В региональном главке МВД РФ РИА Новости сообщали, что родственники девушки в Петербурге в среду подали в полицию заявление о ее пропаже в Сербии.
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"Поиски Турковой Людмилы... остановлены", – написала в своем Telegram-канале подруга пропавшей, пообещав опубликовать информацию об их результатах в субботу.
Комментарием правоохранителей Белграда по этой ситуации РИА Новости пока не располагает.
Ранее в четверг РИА Новости сообщали в пресс-службе сербского МВД, что полиция ведет поиски пропавшей ранее в Белграде гражданки России. Российские дипломаты ранее указали, что поддерживают рабочие контакты с компетентными ведомствами Сербии и внимательно следят за развитием ситуации.
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