РЖД работают над сокращением интервала движения поездов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- РЖД работают над сокращением интервала движения пассажирских поездов до 3–4 минут.
- На южном направлении уже провели испытания нового интервала движения без пассажиров — с интервалом в 4 минуты.
- На Восточном полигоне в грузовом движении интервал движения поездов сокращен до 7 минут.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. РЖД работают над сокращением интервала движения пассажирских поездов до 3–4 минут, протестировали его на южном направлении, сообщил гендиректор компании Олег Белозеров.
Встречу с ним проводил президент России Владимир Путин.
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"Из технологий хотел бы обратить внимание на то, что мы самое фондоемкое предприятие у нас в стране. И конечно же, это прежде всего инфраструктура: чем она эффективнее используется, тем лучше результат. Для этого нам нужно ехать с большей скоростью и с меньшим интервалом между поездами. Мы сокращаем интервал движения с 12–15 минут до 3–4 минут, пытаемся сейчас в пассажирском движении", - сообщил Белозеров.
По его словам, на Восточном полигоне в грузовом движении интервал движения поездов сокращен до 7 минут.
"В пассажирском хотим выйти на новые рекордные показатели. Это дает прирост десятки процентов в перевозке и в повышении эффективности. Этой работой сейчас занимаемся: (маршрут – ред.) Москва – Адлер, испытали в прошлом году без пассажиров, смогли пройти с интервалом в 4 минуты и потихоньку будем это внедрять", - привел данные глава РЖД.