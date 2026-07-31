РЖД работают над сокращением интервала движения поездов

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"Из технологий хотел бы обратить внимание на то, что мы самое фондоемкое предприятие у нас в стране. И конечно же, это прежде всего инфраструктура: чем она эффективнее используется, тем лучше результат. Для этого нам нужно ехать с большей скоростью и с меньшим интервалом между поездами. Мы сокращаем интервал движения с 12–15 минут до 3–4 минут, пытаемся сейчас в пассажирском движении", - сообщил Белозеров.