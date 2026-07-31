Белозеров подтвердил Путину выполнение инвестпрограммы РЖД на 45 процентов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Инвестиционная программа РЖД в 2026 году выполнена на 45%, подтвердил глава компании Олег Белозеров.
- Совет директоров РЖД утвердил инвестиционную программу компании на 2026 год в размере 713,6 миллиарда рублей.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Глава РЖД Олег Белозеров в ответ на вопрос президента России Владимира Путина подтвердил, что инвестпрограмма компании в 2026 году выполнена на 45%.
"У вас инвестпрограмма процентов на 45 выполнена, да?", - спросил Путин в ходе встречи с Белозеровым.
"Да, выполняется сейчас, и мы в связи с переносом части средств увеличили объем инвестиций в этом году", - ответил глава РЖД.
Совет директоров РЖД в декабре прошлого года утвердил инвестиционную программу компании на 2026 год в размере 713,6 миллиарда рублей.
В середине июля компания сообщила, что за первое полугодие выполнила ее в объеме 323,1 миллиарда рублей.