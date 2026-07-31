Краткий пересказ от РИА ИИ
- Путин поручил РЖД выполнять задачи по вывозу угля из Кемеровской области.
- Гендиректор РЖД Белозеров сообщил, что компания четко выполняет поручение президента.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил РЖД не забывать горняков и выполнять задачи по вывозу угля из Кемеровской области.
Глава РЖД сообщил, что компания четко выполняет поручение президента по соглашению о вывозе угля из Кемерово.
"Не забывайте горняков... Я понимаю, что компания должна зарабатывать и возить грузы, которые приносят прибыль, это все понятно", - отметил глава государства.
"Выполняется", - заверил Белозеров.