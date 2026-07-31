Президент России Владимир Путин и генеральный директор - председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозеров во время встречи

Президент России Владимир Путин и генеральный директор - председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозеров во время встречи

Путин поручил РЖД выполнять задачи по вывозу угля из Кемеровской области

Краткий пересказ от РИА ИИ Путин поручил РЖД выполнять задачи по вывозу угля из Кемеровской области.

Гендиректор РЖД Белозеров сообщил, что компания четко выполняет поручение президента.

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил РЖД не забывать горняков и выполнять задачи по вывозу угля из Кемеровской области.

Путин в пятницу провел встречу с гендиректором РЖД Олегом Белозеровым.

Глава РЖД сообщил, что компания четко выполняет поручение президента по соглашению о вывозе угля из Кемерово.

"Не забывайте горняков... Я понимаю, что компания должна зарабатывать и возить грузы, которые приносят прибыль, это все понятно", - отметил глава государства.