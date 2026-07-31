Глава РПЛ выразил надежду на отсутствие разговоров о судействе в лиге

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"От старта сезона очень хорошие впечатления. Мне кажется, мы всегда ждем, что всем надо время на то, чтобы втянуться, но первый тур, боюсь сглазить, показал, что в целом команды готовы. Не могу не отметить, что мы не обсуждаем и, надеюсь, не будем обсуждать судейство. Хороший уровень, хорошая динамика и борьба. Плюс первый тур был одним из самых посещаемых за годы", - заявил Алаев.