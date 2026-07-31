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Глава РПЛ выразил надежду на отсутствие разговоров о судействе в лиге - РИА Новости Спорт, 31.07.2026
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22:40 31.07.2026
Глава РПЛ выразил надежду на отсутствие разговоров о судействе в лиге

Алаев выразил надежду на то, что в РПЛ не будут обсуждать качество судейства

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкГлава РПЛ Александр Алаев
Глава РПЛ Александр Алаев - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава РПЛ Александр Алаев отметил хороший уровень судейства на старте чемпионата России по футболу.
  • Первый тур чемпионата стал одним из самых посещаемых за годы.
ХИМКИ, 31 июл - РИА Новости, Андрей Михайлов. Глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев в разговоре с РИА Новости подчеркнул отсутствие негатива к судейству на старте чемпионата России по футболу и выразил надежду на то, что качество работы арбитров в дальнейшем не будет вызывать обсуждений.
«
"От старта сезона очень хорошие впечатления. Мне кажется, мы всегда ждем, что всем надо время на то, чтобы втянуться, но первый тур, боюсь сглазить, показал, что в целом команды готовы. Не могу не отметить, что мы не обсуждаем и, надеюсь, не будем обсуждать судейство. Хороший уровень, хорошая динамика и борьба. Плюс первый тур был одним из самых посещаемых за годы", - заявил Алаев.
Сезон в РПЛ стартовал 24 июля. Действующим чемпионом является петербургский "Зенит".
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ФутболСпортАлександр АлаевРПЛ 2026-2027 (Чемпионат России по футболу)Зенит
 
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