Глава РПЛ выразил надежду на отсутствие разговоров о судействе в лиге

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава РПЛ Александр Алаев отметил хороший уровень судейства на старте чемпионата России по футболу.
- Первый тур чемпионата стал одним из самых посещаемых за годы.
ХИМКИ, 31 июл - РИА Новости, Андрей Михайлов. Глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев в разговоре с РИА Новости подчеркнул отсутствие негатива к судейству на старте чемпионата России по футболу и выразил надежду на то, что качество работы арбитров в дальнейшем не будет вызывать обсуждений.
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"От старта сезона очень хорошие впечатления. Мне кажется, мы всегда ждем, что всем надо время на то, чтобы втянуться, но первый тур, боюсь сглазить, показал, что в целом команды готовы. Не могу не отметить, что мы не обсуждаем и, надеюсь, не будем обсуждать судейство. Хороший уровень, хорошая динамика и борьба. Плюс первый тур был одним из самых посещаемых за годы", - заявил Алаев.
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