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"Ростов" победил "Родину" в матче РПЛ с двумя автоголами - РИА Новости Спорт, 31.07.2026
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Футбол
 
22:03 31.07.2026 (обновлено: 22:04 31.07.2026)
"Ростов" победил "Родину" в матче РПЛ с двумя автоголами

"Ростов" обыграл "Родину" в матче РПЛ со счетом 4:2

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкАндрей Лангович
Андрей Лангович - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • «Родина» проиграла «Ростову» в матче второго тура чемпионата России по футболу со счетом 4:2.
  • Первый гол «Родины» в Российской премьер-лиге забил Икер Посо, перешедший в клуб из хорватской «Горицы».
  • «Родина» не набрала очков в двух дебютных матчах в РПЛ, а «Ростов» одержал первую в сезоне победу.
ХИМКИ (Московская область), 31 июл - РИА Новости. Московская "Родина" дома уступила "Ростову" в матче второго тура чемпионата России по футболу.
Встреча прошла в пятницу в подмосковных Химках и завершилась со счетом 4:2 в пользу ростовчан. У победителей мячи забили Иван Комаров (16-я минута), реализовавший пенальти, Андрей Лангович (56) и Даниил Шанталий (90), еще один мяч в свои ворота отправил защитник хозяев Митья Крижан (52). За "Родину" забил Икер Посо (4), также автоголом отметился защитник "Ростова" Умар Сако (74).
Российская премьер-лига (РПЛ)
31 июля 2026 • начало в 20:00
Завершен
Родина
2 : 4
Ростов
04‎’‎ • Икер Позо
(Артем Максименко)
74‎’‎ • Умар Сако (А)
16‎’‎ • Иван Комаров (П)
52‎’‎ • Митья Крижан (А)
56‎’‎ • Андрей Лангович
(Константин Кучаев)
90‎’‎ • Даниил Шанталий
(Андрей Лангович)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Испанец Посо забил первый гол "Родины" в Российской премьер-лиге (РПЛ). В стартовом туре дебютанты высшего дивизиона всухую уступили московскому "Спартаку" (0:3). Посо перешел в "Родину" из хорватской "Горицы" 15 июля и впервые вышел в стартовом составе российского клуба.
Также Посо стал первым испанцем, забившим в РПЛ, с 2019 года, когда защитник Виктор Альварес отличился за тульский "Арсенал" в матче против "Уфы". Последним испанцем, который до Посо забивал в РПЛ за московский клуб, был полузащитник "Спартака" Хосе Хурадо (2014).
"Родина" не набрала очков в своих двух дебютных матчах в РПЛ. "Ростов" (3 очка) одержал первую в сезоне победу.
В третьем туре "Ростов" в гостях сыграет со столичным ЦСКА 8 августа. Матч первоначально должен был пройти в Ростове-на-Дону, но был перенесен в Москву. 9 августа "Родина" в Санкт-Петербурге встретится с "Зенитом".
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ФутболСпортРостовРодина (Москва)РПЛ 2026-2027 (Чемпионат России по футболу)Даниил ШанталийАндрей Лангович
 
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