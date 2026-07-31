"Ростов" победил "Родину" в матче РПЛ с двумя автоголами

Краткий пересказ от РИА ИИ «Родина» проиграла «Ростову» в матче второго тура чемпионата России по футболу со счетом 4:2.

Первый гол «Родины» в Российской премьер-лиге забил Икер Посо, перешедший в клуб из хорватской «Горицы».

«Родина» не набрала очков в двух дебютных матчах в РПЛ, а «Ростов» одержал первую в сезоне победу.

ХИМКИ (Московская область), 31 июл - РИА Новости. Московская "Родина" дома уступила "Ростову" в матче второго тура чемпионата России по футболу.

Встреча прошла в пятницу в подмосковных Химках и завершилась со счетом 4:2 в пользу ростовчан. У победителей мячи забили Иван Комаров (16-я минута), реализовавший пенальти, Андрей Лангович (56) и Даниил Шанталий (90), еще один мяч в свои ворота отправил защитник хозяев Митья Крижан (52). За "Родину" забил Икер Посо (4), также автоголом отметился защитник "Ростова" Умар Сако (74).

Испанец Посо забил первый гол "Родины" в Российской премьер-лиге (РПЛ). В стартовом туре дебютанты высшего дивизиона всухую уступили московскому "Спартаку" (0:3). Посо перешел в "Родину" из хорватской "Горицы" 15 июля и впервые вышел в стартовом составе российского клуба.

Также Посо стал первым испанцем, забившим в РПЛ, с 2019 года, когда защитник Виктор Альварес отличился за тульский "Арсенал" в матче против "Уфы". Последним испанцем, который до Посо забивал в РПЛ за московский клуб, был полузащитник "Спартака" Хосе Хурадо (2014).

"Родина" не набрала очков в своих двух дебютных матчах в РПЛ. "Ростов" (3 очка) одержал первую в сезоне победу.