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В России планируют массовое внедрение биометрии для ж/д транспорта - РИА Новости, 31.07.2026
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16:31 31.07.2026
В России планируют массовое внедрение биометрии для ж/д транспорта

В РФ планируют массовое внедрение биометрии для ж/д транспорта на основе "Макса"

© РИА Новости / Антон ДенисовПассажиры садятся в поезд
Пассажиры садятся в поезд - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© РИА Новости / Антон Денисов
Пассажиры садятся в поезд. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Минтранс сообщил о планах массового внедрения биометрии на железнодорожном транспорте.
  • Планируется использование сервисов на основе национального мессенджера «Макс».
  • Уже запущена опция посадки на ряде маршрутов в поезда дальнего следования с использованием биометрии, а также начаты первые продажи билетов на электричку через «Макс» в ряде регионов.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Россия планирует массовое внедрение на железнодорожном транспорте биометрии и сервисов на основе национального мессенджера "Макс", сообщил Минтранс.

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В преддверии Дня железнодорожника в Координационном центре правительства под председательством главы Минтранса Андрея Никитина прошло всероссийское селекторное совещание по вопросам развития железнодорожного транспорта.
"Железнодорожный каркас страны: как развивается отрасль… Отдельный приоритет - цифровизация, в том числе с использованием ИИ. Планируется массовое внедрение биометрии и сервисов на основе национального мессенджера "Макс", - говорится в сообщении Минтранса по итогам мероприятия.
Системы посадки и оплаты по биометрии развиваются в России. Например, уже запущена опция посадки на ряде маршрутов в поезда дальнего следования.
Что касается сервисов в "Макс", то РЖД запустили первые продажи билетов на электричку через него в ряде регионов.
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