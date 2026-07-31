Семь из десяти россиян доверяют Путину, показал опрос ФОМ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- 70% россиян скорее хорошо оценивают работу Владимира Путина на посту президента России и столько же доверяют ему.
- 35% россиян проголосовали бы за партию "Единая Россия", если бы выборы в Государственную думу РФ состоялись в ближайшее воскресенье.
- 44% граждан России считают, что российское правительство работает скорее хорошо.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Большинство (70%) россиян скорее хорошо оценивают работу Владимира Путина на посту президента России, столько же (70%) доверяют главе государства, следует из результатов опроса, опубликованных на сайте фонда "Общественное мнение".
Если бы выборы в Государственную думу РФ состоялись в следующее воскресенье, 35% россиян проголосовали бы на них за партию "Единая Россия". Кроме того, 10% опрошенных сказали, что отдали бы голоса за КПРФ и ЛДПР, 6% - за "Новых людей" и 4% - за "Справедливую Россию".
Менее половины (44%) граждан России считают, что российское правительство работает скорее хорошо, 35% респондентов ответили, что кабмин РФ работает скорее плохо. Работу главы правительства Михаила Мишустина положительно оценивают 51% граждан, 15% опрошенных скорее недовольны его работой.
Еженедельный опрос "ФОМнибус" проведен 24-29 июля среди 1,5 тысяч респондентов в возрасте старше 18 лет из 97 населенных пунктов в 51 субъекте РФ. Метод опроса - интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.