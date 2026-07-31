Семь из десяти россиян доверяют Путину, показал опрос ФОМ

Если бы выборы в Государственную думу РФ состоялись в следующее воскресенье, 35% россиян проголосовали бы на них за партию "Единая Россия". Кроме того, 10% опрошенных сказали, что отдали бы голоса за КПРФ и ЛДПР, 6% - за "Новых людей" и 4% - за "Справедливую Россию".