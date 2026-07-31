Рейтинг@Mail.ru
Путин оценил сокращение интервалов движения пассажирских поездов РЖД - РИА Новости, 31.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:07 31.07.2026
Путин оценил сокращение интервалов движения пассажирских поездов РЖД

Путин положительно оценил сокращение интервалов движения поездов РЖД

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПоезд
Поезд - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Поезд. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Гендиректор РЖД Олег Белозеров рассказал Владимиру Путину о сокращении интервалов движения пассажирских поездов почти в четыре раза, до трех-четырех минут.
  • Президент оценил результаты положительно.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин положительно оценил сокращение интервалов движения пассажирских поездов РЖД почти в четыре раза, до трех-четырех минут.
Путин в пятницу провел встречу с гендиректором РЖД Олегом Белозеровым.
Президент России Владимир Путин и генеральный директор - председатель правления ОАО РЖД Олег Белозеров во время встречи - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
Путин отметил рост зарплаты в РЖД
Вчера, 13:48
Глава российской компании рассказал президенту о сокращении интервалов движения пассажирских поездов с 12-15 минут до трех-четырех минут.
"Хотим выйти на рекордные показатели", - отметил он.
По словам Белозерова, сокращение интервала дает прирост на "десятки процентов" в перевозках и в повышении эффективности.
"Здорово", - отреагировал глава государства.
Президент России Владимир Путин и генеральный директор - председатель правления ОАО РЖД Олег Белозеров во время встречи - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
Путин поручил РЖД выполнять задачи по вывозу угля из Кемеровской области
Вчера, 13:34
 
ЭкономикаРоссияВладимир ПутинОлег БелозеровРЖД
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала