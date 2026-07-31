Путин оценил сокращение интервалов движения пассажирских поездов РЖД

Краткий пересказ от РИА ИИ Гендиректор РЖД Олег Белозеров рассказал Владимиру Путину о сокращении интервалов движения пассажирских поездов почти в четыре раза, до трех-четырех минут.

Президент оценил результаты положительно.

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин положительно оценил сокращение интервалов движения пассажирских поездов РЖД почти в четыре раза, до трех-четырех минут.

Путин в пятницу провел встречу с гендиректором РЖД Олегом Белозеровым.

Глава российской компании рассказал президенту о сокращении интервалов движения пассажирских поездов с 12-15 минут до трех-четырех минут.

"Хотим выйти на рекордные показатели", - отметил он.

По словам Белозерова, сокращение интервала дает прирост на "десятки процентов" в перевозках и в повышении эффективности.