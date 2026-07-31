Путин поручил РЖД продолжать работу по оказанию медпомощи бойцам СВО

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Путин поручил РЖД продолжать оказывать медицинскую помощь бойцам СВО в рамках работы железнодорожной медицины.
- Благодаря работе железнодорожной медицины более 21 тысячи участников СВО смогли воспользоваться медицинскими услугами.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил РЖД продолжать работу по оказанию медицинской помощи бойцам СВО в рамках работы железнодорожной медицины.
"Спасибо. И продолжайте, пожалуйста, эту работу", - отреагировал президент.