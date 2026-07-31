Путин назвал РЖД одним из лидеров России по росту производительности труда

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Путин провел встречу с гендиректором РЖД Белозеровым.
- Путин признал РЖД одним из лидеров в России по росту производительности труда.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал РЖД одним из лидеров в России по росту производительности труда.
"Так и есть. Так и есть, вы – один из лидеров, это у вас получается", - отреагировал Путин.
Глава государства добавил, что РЖД удается достигать роста производительности труда, в том числе, благодаря внедрению новой техники.
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Вчера, 13:48