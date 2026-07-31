Путин отметил рост зарплаты в РЖД

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Путин отметил рост заработной платы в РЖД на 8%.
- Средняя зарплата в коллективе РЖД составляет почти 119 тысяч рублей.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил рост заработной платы в РЖД, она увеличилась на 8%.
Глава государства отметил сокращение количества персонала в РЖД, но в то же время обратил внимание на рост зарплат: "Зарплата выросла зато ... Больше (чем на - ред.) 8%", - отметил он.
Белозеров подтвердил рост, добавив, что на текущий момент средняя зарплата в коллективе составляет почти 119 тысяч рублей.