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Путин отметил рост зарплаты в РЖД - РИА Новости, 31.07.2026
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13:48 31.07.2026
Путин отметил рост зарплаты в РЖД

Путин: зарплата в РЖД увеличилась на 8%

© РИА Новости / Александр Казаков | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и генеральный директор - председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозеров во время встречи
Президент России Владимир Путин и генеральный директор - председатель правления ОАО РЖД Олег Белозеров во время встречи - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© РИА Новости / Александр Казаков
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Президент России Владимир Путин и генеральный директор - председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозеров во время встречи
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин отметил рост заработной платы в РЖД на 8%.
  • Средняя зарплата в коллективе РЖД составляет почти 119 тысяч рублей.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил рост заработной платы в РЖД, она увеличилась на 8%.
Путин в пятницу провел встречу с гендиректором РЖД Олегом Белозеровым.
Глава государства отметил сокращение количества персонала в РЖД, но в то же время обратил внимание на рост зарплат: "Зарплата выросла зато ... Больше (чем на - ред.) 8%", - отметил он.
Белозеров подтвердил рост, добавив, что на текущий момент средняя зарплата в коллективе составляет почти 119 тысяч рублей.
Президент России Владимир Путин и генеральный директор - председатель правления ОАО РЖД Олег Белозеров во время встречи - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
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ЭкономикаРоссияВладимир ПутинОлег БелозеровРЖД
 
 
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