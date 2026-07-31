Белозеров рассказал Путину, как развиваются РЖД

Помимо этого, обсуждались помощь участникам СВО и инновационное направление — развитие магистральной квантовой сети . Это необходимо для защиты системы управления движением поездов от кибератак и диверсий. А в конце июня Белозеров говорил, что с 2026 года компания планирует перейти к оказанию услуг и для внешних абонентов.

Глава Минтранса Андрей Никитин в ходе совещания с главой государства в начале июля сообщил, что в июне перевозки пассажиров на сети РЖД составили 115,2 миллиона человек, что на четыре процента больше, чем за аналогичный период в прошлом году. А по итогам первого полугодия поездами перевезли 625 миллионов пассажиров, что уже превышает показатель 2025-го.