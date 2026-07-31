Белозеров рассказал Путину, как развиваются РЖД

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин обсудил с гендиректором РЖД Олегом Белозеровым работу компании в первом полугодии.
- Глава акционерного общества рассказал президенту об основных финансовых показателях и назвал ее текущее положение устойчивым.
- Глава государства отметил рост зарплат и производительности труда в РЖД.
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил с гендиректором РЖД Олегом Белозеровым работу компании в первом полугодии.
Разговор касался, в частности, финансовых показателей акционерного общества, грузовых и пассажирских перевозок, восстановления грузооборота, погрузок на экспорт.
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"Компания чувствует себя не только с производственной точки зрения устойчивой, но и в том числе с финансовой", — сказал Белозеров.
Путин, в свою очередь, поручил ему помогать горнякам и выполнять задачи по вывозу угля из Кемеровской области. Президент отметил рост зарплат и производительности труда в РЖД, а также работу над сокращением интервалов между пассажирскими поездами — с 12-15 минут до трех-четырех.
Помимо этого, обсуждались помощь участникам СВО и инновационное направление — развитие магистральной квантовой сети. Это необходимо для защиты системы управления движением поездов от кибератак и диверсий. А в конце июня Белозеров говорил, что с 2026 года компания планирует перейти к оказанию услуг и для внешних абонентов.
Глава Минтранса Андрей Никитин в ходе совещания с главой государства в начале июля сообщил, что в июне перевозки пассажиров на сети РЖД составили 115,2 миллиона человек, что на четыре процента больше, чем за аналогичный период в прошлом году. А по итогам первого полугодия поездами перевезли 625 миллионов пассажиров, что уже превышает показатель 2025-го.