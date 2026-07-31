Рейтинг@Mail.ru
Белозеров рассказал Путину, как развиваются РЖД - РИА Новости, 31.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:26 31.07.2026 (обновлено: 15:24 31.07.2026)
Белозеров рассказал Путину, как развиваются РЖД

Белозеров рассказал Путину о развитии РЖД в первом полугодии

Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин обсудил с гендиректором РЖД Олегом Белозеровым работу компании в первом полугодии.
  • Глава акционерного общества рассказал президенту об основных финансовых показателях и назвал ее текущее положение устойчивым.
  • Глава государства отметил рост зарплат и производительности труда в РЖД.
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил с гендиректором РЖД Олегом Белозеровым работу компании в первом полугодии.
Разговор касался, в частности, финансовых показателей акционерного общества, грузовых и пассажирских перевозок, восстановления грузооборота, погрузок на экспорт.
Владимир Путин на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
Путин рассказал о переезде РЖД из Москвы в регионы
5 июня, 17:50
"Компания чувствует себя не только с производственной точки зрения устойчивой, но и в том числе с финансовой", — сказал Белозеров.
Путин, в свою очередь, поручил ему помогать горнякам и выполнять задачи по вывозу угля из Кемеровской области. Президент отметил рост зарплат и производительности труда в РЖД, а также работу над сокращением интервалов между пассажирскими поездами — с 12-15 минут до трех-четырех.
Помимо этого, обсуждались помощь участникам СВО и инновационное направление — развитие магистральной квантовой сети. Это необходимо для защиты системы управления движением поездов от кибератак и диверсий. А в конце июня Белозеров говорил, что с 2026 года компания планирует перейти к оказанию услуг и для внешних абонентов.
Глава Минтранса Андрей Никитин в ходе совещания с главой государства в начале июля сообщил, что в июне перевозки пассажиров на сети РЖД составили 115,2 миллиона человек, что на четыре процента больше, чем за аналогичный период в прошлом году. А по итогам первого полугодия поездами перевезли 625 миллионов пассажиров, что уже превышает показатель 2025-го.
Пассажирский перрон - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
РЖД ответили на заявление Армении по железнодорожной концессии
30 июля, 18:51
 
РЖДРоссияВладимир ПутинОлег БелозеровЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала