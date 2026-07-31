В Ленинградском зоопарке поселились птенцы нанду

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Ленинградский зоопарк поселились два птенца нелетающих птиц нанду по имени Майя и Апрель.
- Птенец-самка Майя и птенец-самец Апрель прибыли из парка птиц «Воробьи» в Калужской области и сейчас осваиваются в вольере по соседству с павлинами.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 июл – РИА Новости. Два птенца нелетающих птиц нанду, рост которых достигает 1,4 метра, поселились в Ленинградском зоопарке в Санкт-Петербурге, их зовут Майя и Апрель, сообщил зоопарк.
"В середине июня в Ленинградский зоопарк приехали два очаровательных птенца нанду... Недавно наши новоселы завершили карантин и переехали в вольер по соседству с павлинами", – говорится в Telegram-канале учреждения.
Отмечается, что двухмесячные самка Майя и самец Апрель прибыли из парка птиц "Воробьи" в Калужской области. В настоящее время они осваиваются в вольере, при этом Майя проявляет больше любопытства.
Нанду – нелетающие птицы родом из субтропических и умеренных районов Южной Америки. Взрослые особи вырастают до 140 сантиметров в высоту и весят около 40 килограммов. Они живут парами или небольшими группами и умеют петлять зигзагами во время бега в отличие от эму.