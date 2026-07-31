В Ленинградском зоопарке поселились птенцы нанду

С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 июл – РИА Новости. Два птенца нелетающих птиц нанду, рост которых достигает 1,4 метра, поселились в Ленинградском зоопарке в Санкт-Петербурге, их зовут Майя и Апрель, сообщил зоопарк.

Нанду – нелетающие птицы родом из субтропических и умеренных районов Южной Америки. Взрослые особи вырастают до 140 сантиметров в высоту и весят около 40 килограммов. Они живут парами или небольшими группами и умеют петлять зигзагами во время бега в отличие от эму.