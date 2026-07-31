Рейтинг@Mail.ru
В Ленинградском зоопарке поселились птенцы нанду - РИА Новости, 31.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
13:44 31.07.2026
В Ленинградском зоопарке поселились птенцы нанду

В Ленинградском зоопарке поселились птенцы нелетающих птиц нанду

© Ленинградский зоопарк/TelegramПтенцы нанду в Ленинградском зоопарке
Птенцы нанду в Ленинградском зоопарке - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© Ленинградский зоопарк/Telegram
Птенцы нанду в Ленинградском зоопарке
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Ленинградский зоопарк поселились два птенца нелетающих птиц нанду по имени Майя и Апрель.
  • Птенец-самка Майя и птенец-самец Апрель прибыли из парка птиц «Воробьи» в Калужской области и сейчас осваиваются в вольере по соседству с павлинами.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 июл – РИА Новости. Два птенца нелетающих птиц нанду, рост которых достигает 1,4 метра, поселились в Ленинградском зоопарке в Санкт-Петербурге, их зовут Майя и Апрель, сообщил зоопарк.
"В середине июня в Ленинградский зоопарк приехали два очаровательных птенца нанду... Недавно наши новоселы завершили карантин и переехали в вольер по соседству с павлинами", – говорится в Telegram-канале учреждения.
Отмечается, что двухмесячные самка Майя и самец Апрель прибыли из парка птиц "Воробьи" в Калужской области. В настоящее время они осваиваются в вольере, при этом Майя проявляет больше любопытства.
Нанду – нелетающие птицы родом из субтропических и умеренных районов Южной Америки. Взрослые особи вырастают до 140 сантиметров в высоту и весят около 40 килограммов. Они живут парами или небольшими группами и умеют петлять зигзагами во время бега в отличие от эму.
День рождения панды Диндин - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
В Московском зоопарке отметили день рождения панды Диндин
30 июля, 16:49
 
Хорошие новостиСанкт-ПетербургЛенинградский зоопаркКалужская областьЮжная Америка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала