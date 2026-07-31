Более 1 тыс семей на Смоленщине обратились в пункты проката детских вещей

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. За первое полугодие 2026 года более 1 тысячи семей в Смоленской области воспользовались пунктами проката товаров первой необходимости для детей, сообщает пресс-служба правительства региона.

Были подведены промежуточные итоги работы программы социального проката предметов первой необходимости для новорожденных и детей до двух лет. С момента запуска ее услугами воспользовались порядка 4 тысяч семей. Данная мера поддержки осуществляется в рамках национального проекта "Семья".

В текущем году по поручению губернатора Смоленской области Василия Анохина ассортимент пунктов проката был существенно расширен – сейчас он насчитывает до 30 наименований. В перечень входят не только базовые вещи, но и современные востребованные позиции: коляски (в том числе для двойняшек), электроколыбели, комоды с пеленальными столиками.

"Следуя курсу, заданному президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, мы последовательно развиваем систему социальной поддержки и делаем ее максимально адресной и удобной. Важно, что не останавливаемся на достигнутом: расширяем перечень предметов, улучшаем доступность услуги и стремимся охватить как можно больше семей", — приводит пресс-служба слова Анохина.

Помимо развития сети пунктов проката, в Смоленской области увеличивают комплекс мер поддержки семей — от помощи будущим мамам до долгосрочных решений для многодетных и молодых семей. В регионе действуют как единовременные выплаты, так и регулярные меры поддержки, направленные на улучшение качества жизни и создание условий для семейного благополучия. Это и поддержка студенток, ожидающих ребенка, и дополнительные выплаты при рождении третьих и последующих детей, и помощь многодетным семьям в вопросах образования и улучшения жилищных условий.