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Названы профессии, которые будут пользоваться спросом ближайшие семь лет - РИА Новости, 31.07.2026
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02:17 31.07.2026
Названы профессии, которые будут пользоваться спросом ближайшие семь лет

Котяков: инженеры и педагоги будут пользоваться спросом в ближайшие семь лет

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник Центра занятости населения держит в руках трудовую книжку посетителя
Сотрудник Центра занятости населения держит в руках трудовую книжку посетителя - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудник Центра занятости населения держит в руках трудовую книжку посетителя. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков сообщил, что инженеры, педагоги, врачи и квалифицированные рабочие будут пользоваться устойчивым спросом в ближайшие семь лет.
  • По словам главы Минтруда, речь идет о массовых профессиях, спрос на которые остается высоким и устойчивым в каждом регионе страны.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Инженеры, педагоги, врачи и квалифицированные рабочие будут пользоваться устойчивым спросом в горизонте ближайших семи лет, рассказал РИА Новости министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
"Есть базовые профессии, спрос по которым в горизонте семи лет мы видим в каждом регионе страны: инженеры, врачи, педагоги, квалифицированные рабочие", - сказал глава Минтруда.
Он уточнил, что речь идет о так называемых массовых профессиях - широко распространенных специальностях, спрос на которые остается высоким и устойчивым.
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