Названы профессии, которые будут пользоваться спросом ближайшие семь лет

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков сообщил, что инженеры, педагоги, врачи и квалифицированные рабочие будут пользоваться устойчивым спросом в ближайшие семь лет.
- По словам главы Минтруда, речь идет о массовых профессиях, спрос на которые остается высоким и устойчивым в каждом регионе страны.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Инженеры, педагоги, врачи и квалифицированные рабочие будут пользоваться устойчивым спросом в горизонте ближайших семи лет, рассказал РИА Новости министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
"Есть базовые профессии, спрос по которым в горизонте семи лет мы видим в каждом регионе страны: инженеры, врачи, педагоги, квалифицированные рабочие", - сказал глава Минтруда.
Он уточнил, что речь идет о так называемых массовых профессиях - широко распространенных специальностях, спрос на которые остается высоким и устойчивым.