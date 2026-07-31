Названы профессии, которые будут пользоваться спросом ближайшие семь лет

Краткий пересказ от РИА ИИ Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков сообщил, что инженеры, педагоги, врачи и квалифицированные рабочие будут пользоваться устойчивым спросом в ближайшие семь лет.

По словам главы Минтруда, речь идет о массовых профессиях, спрос на которые остается высоким и устойчивым в каждом регионе страны.

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Инженеры, педагоги, врачи и квалифицированные рабочие будут пользоваться устойчивым спросом в горизонте ближайших семи лет, рассказал РИА Новости министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

"Есть базовые профессии, спрос по которым в горизонте семи лет мы видим в каждом регионе страны: инженеры, врачи, педагоги, квалифицированные рабочие", - сказал глава Минтруда.