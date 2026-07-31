Петросян не будет торопиться с выбором тренера, сообщил источник

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Петросян пока не выбрала нового тренера и не будет торопиться с решением.
- Приоритет для фигуристки — полностью залечить повреждение бедра и вернуться к тренировкам.
МОСКВА, 31 июл – РИА Новости, Влад Жуков. Трехкратная чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян в настоящее время не выбрала нового тренера и не будет форсировать этот вопрос, сообщил РИА Новости источник, близкий к ситуации.
Отмечается, что спортсменка предварительно рассматривает несколько вариантов, но не будет торопиться с решением. Приоритет для нее на ближайшее время - полностью залечить повреждение бедра, после чего она сможет полноценно вернуться к тренировочному процессу.