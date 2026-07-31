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Петросян не будет торопиться с выбором тренера, сообщил источник - РИА Новости Спорт, 31.07.2026
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Фигурное катание
 
14:04 31.07.2026
Петросян не будет торопиться с выбором тренера, сообщил источник

РИА Новости: Петросян в настоящее время не выбрала нового тренера

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкАделия Петросян
Аделия Петросян - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© РИА Новости / РИА Новости
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Аделия Петросян. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Петросян пока не выбрала нового тренера и не будет торопиться с решением.
  • Приоритет для фигуристки — полностью залечить повреждение бедра и вернуться к тренировкам.
МОСКВА, 31 июл – РИА Новости, Влад Жуков. Трехкратная чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян в настоящее время не выбрала нового тренера и не будет форсировать этот вопрос, сообщил РИА Новости источник, близкий к ситуации.
Отмечается, что спортсменка предварительно рассматривает несколько вариантов, но не будет торопиться с решением. Приоритет для нее на ближайшее время - полностью залечить повреждение бедра, после чего она сможет полноценно вернуться к тренировочному процессу.
Петросян 19 лет, в феврале она выступала на зимних Олимпийских играх в Италии и заняла шестое место. Фигуристка является также трехкратной победительницей Финала Гран-при России. В июле она объявила об уходе из группы Этери Тутберидзе.
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