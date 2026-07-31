Петросян не будет торопиться с выбором тренера, сообщил источник

МОСКВА, 31 июл – РИА Новости, Влад Жуков. Трехкратная чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян в настоящее время не выбрала нового тренера и не будет форсировать этот вопрос, сообщил РИА Новости источник, близкий к ситуации.

Отмечается, что спортсменка предварительно рассматривает несколько вариантов, но не будет торопиться с решением. Приоритет для нее на ближайшее время - полностью залечить повреждение бедра, после чего она сможет полноценно вернуться к тренировочному процессу.