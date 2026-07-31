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В Москве арестовали жителя Петербурга по фамилии Маяковский - РИА Новости, 31.07.2026
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14:13 31.07.2026 (обновлено: 15:56 31.07.2026)
В Москве арестовали жителя Петербурга по фамилии Маяковский

В Москве за хулиганство арестовали жителя Петербурга по фамилии Маяковский

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль полиции. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Останкинский районный суд отправил жителя Санкт-Петербурга Артемия Маяковского под административный арест за мелкое хулиганство.
  • Маяковский рвал цветы с клумбы, приставал к людям и нецензурно выражался, не реагируя на требования полиции.
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Останкинский районный суд столицы отправил жителя Санкт-Петербурга по фамилии Маяковский под административный арест за хулиганство, сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.
"Суд признал Маяковского виновным <…> и назначил ему наказание в виде административного ареста сроком на 15 суток", — говорится в релизе.
Как следует из материалов дела, вечером 30 июля 25-летний Артемий Маяковский рвал цветы с клумбы у здания банка на Бутырской улице, приставал к девушкам и другим прохожим, нецензурно ругался и не реагировал на сотрудников полиции, призывавших его успокоиться.
Ему вменили статью КоАП "Мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти".
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