В Москве арестовали жителя Петербурга по фамилии Маяковский

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Останкинский районный суд столицы отправил жителя Санкт-Петербурга по фамилии Маяковский под административный арест за хулиганство, сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

Как следует из материалов дела, вечером 30 июля 25-летний Артемий Маяковский рвал цветы с клумбы у здания банка на Бутырской улице, приставал к девушкам и другим прохожим, нецензурно ругался и не реагировал на сотрудников полиции, призывавших его успокоиться.