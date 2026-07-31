В Москве арестовали жителя Петербурга по фамилии Маяковский

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Останкинский районный суд отправил жителя Санкт-Петербурга Артемия Маяковского под административный арест за мелкое хулиганство.
- Маяковский рвал цветы с клумбы, приставал к людям и нецензурно выражался, не реагируя на требования полиции.
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Останкинский районный суд столицы отправил жителя Санкт-Петербурга по фамилии Маяковский под административный арест за хулиганство, сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.
"Суд признал Маяковского виновным <…> и назначил ему наказание в виде административного ареста сроком на 15 суток", — говорится в релизе.
Как следует из материалов дела, вечером 30 июля 25-летний Артемий Маяковский рвал цветы с клумбы у здания банка на Бутырской улице, приставал к девушкам и другим прохожим, нецензурно ругался и не реагировал на сотрудников полиции, призывавших его успокоиться.
Ему вменили статью КоАП "Мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти".