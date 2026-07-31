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В Петербурге ловили нелегальных мигрантов с помощью дрона - РИА Новости, 31.07.2026
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09:56 31.07.2026 (обновлено: 10:13 31.07.2026)
В Петербурге ловили нелегальных мигрантов с помощью дрона

В Петербурге ловили нелегальных мигрантов с помощью дрона с тепловизором

© Пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской областиСотрудники полиции проводят рейд на стройке в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. Кадр видео
Сотрудники полиции проводят рейд на стройке в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© Пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Сотрудники полиции проводят рейд на стройке в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. Кадр видео
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Правоохранители использовали квадрокоптер с тепловизором для обнаружения иностранных рабочих на стройках в Пушкинском районе Санкт-Петербурга.
  • Проверка прошла на нескольких строительных объектах, крупном пункте приема металлопроката и в окрестных садоводствах.
  • В результате проверки 16 человек, нарушивших миграционное законодательство, доставили в полицию.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 июл – РИА Новости. Правоохранители использовали квадрокоптер с тепловизором, чтобы с воздуха обнаружить на стройках в Пушкинском районе Санкт-Петербурга иностранных рабочих, которые пытались избежать проверки, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как отмечается в релизе ведомства, проверочные мероприятия прошли на нескольких строительных объектах Пушкинского района, крупном пункте приема металлопроката, а также в окрестных садоводствах.
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"Из-за большой площади стройплощадок территорию обследовали с воздуха с помощью квадрокоптера, оснащенного тепловизором. Именно он позволил полицейским обнаружить работников, пытавшихся укрыться в зарослях неподалеку от стройки", – рассказали в ГУМВД.
В результате проверке подверглись примерно 300 человек, в том числе около 90 иностранных граждан.
© ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской областиОперативная съемка, проводившаяся для обнаружения мигрантов-нелегалов на стройке в Санкт-Петербурге
Оперативная съемка, проводившаяся для обнаружения мигрантов-нелегалов на стройке в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Оперативная съемка, проводившаяся для обнаружения мигрантов-нелегалов на стройке в Санкт-Петербурге
Шестнадцать человек, оказавшихся нарушителями миграционного законодательства, доставили в полицию для привлечения к административной ответственности по статье 18.8 КоАП РФ о нарушении правил въезда в России или режима пребывания в стране, добавили в региональном главке МВД.
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