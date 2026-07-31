В Петербурге ловили нелегальных мигрантов с помощью дрона

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Правоохранители использовали квадрокоптер с тепловизором для обнаружения иностранных рабочих на стройках в Пушкинском районе Санкт-Петербурга.
- Проверка прошла на нескольких строительных объектах, крупном пункте приема металлопроката и в окрестных садоводствах.
- В результате проверки 16 человек, нарушивших миграционное законодательство, доставили в полицию.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 июл – РИА Новости. Правоохранители использовали квадрокоптер с тепловизором, чтобы с воздуха обнаружить на стройках в Пушкинском районе Санкт-Петербурга иностранных рабочих, которые пытались избежать проверки, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как отмечается в релизе ведомства, проверочные мероприятия прошли на нескольких строительных объектах Пушкинского района, крупном пункте приема металлопроката, а также в окрестных садоводствах.
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"Из-за большой площади стройплощадок территорию обследовали с воздуха с помощью квадрокоптера, оснащенного тепловизором. Именно он позволил полицейским обнаружить работников, пытавшихся укрыться в зарослях неподалеку от стройки", – рассказали в ГУМВД.
В результате проверке подверглись примерно 300 человек, в том числе около 90 иностранных граждан.
© ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской областиОперативная съемка, проводившаяся для обнаружения мигрантов-нелегалов на стройке в Санкт-Петербурге
Оперативная съемка, проводившаяся для обнаружения мигрантов-нелегалов на стройке в Санкт-Петербурге
Шестнадцать человек, оказавшихся нарушителями миграционного законодательства, доставили в полицию для привлечения к административной ответственности по статье 18.8 КоАП РФ о нарушении правил въезда в России или режима пребывания в стране, добавили в региональном главке МВД.