Сотрудники полиции проводят рейд на стройке в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. Кадр видео

© Пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Сотрудники полиции проводят рейд на стройке в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. Кадр видео

© Пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

© Пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Сотрудники полиции проводят рейд на стройке в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. Кадр видео

В Петербурге ловили нелегальных мигрантов с помощью дрона

Краткий пересказ от РИА ИИ Правоохранители использовали квадрокоптер с тепловизором для обнаружения иностранных рабочих на стройках в Пушкинском районе Санкт-Петербурга.

Проверка прошла на нескольких строительных объектах, крупном пункте приема металлопроката и в окрестных садоводствах.

В результате проверки 16 человек, нарушивших миграционное законодательство, доставили в полицию.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 июл – РИА Новости. Правоохранители использовали квадрокоптер с тепловизором, чтобы с воздуха обнаружить на стройках в Пушкинском районе Санкт-Петербурга иностранных рабочих, которые пытались избежать проверки, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.

Как отмечается в релизе ведомства, проверочные мероприятия прошли на нескольких строительных объектах Пушкинского района , крупном пункте приема металлопроката, а также в окрестных садоводствах.

"Из-за большой площади стройплощадок территорию обследовали с воздуха с помощью квадрокоптера, оснащенного тепловизором. Именно он позволил полицейским обнаружить работников, пытавшихся укрыться в зарослях неподалеку от стройки", – рассказали в ГУМВД.

В результате проверке подверглись примерно 300 человек, в том числе около 90 иностранных граждан.