Глава комиссии США не ожидал увидеть в Петербурге последствия атак ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Родни Кук, глава Комиссии США по изящным искусствам, посетил Санкт-Петербург в июне для участия в Петербургском международном экономическом форуме.
- Кук высоко оценил состояние городских зданий и общую атмосферу Санкт-Петербурга, назвав город прекрасным.
ВАШИНГТОН, 31 июл — РИА Новости. Глава Комиссии США по изящным искусствам Родни Кук рассказал РИА Новости, что во время июньской поездки в Санкт-Петербург не ожидал увидеть последствия атак по "такому утонченному и прекрасному городу".
Кук в июне посетил Санкт-Петербург во главе американской делегации для участия в Петербургском международном экономическом форуме. В день атаки он направлялся через Дворцовую площадь на встречу с директором Эрмитажа Михаилом Пиотровским в Зимнем дворце.
"Я завтракал со своим другом Михаилом Пиотровским. И эти (последствия удара БПЛА) были видны из его окна. Подобного не ожидаешь увидеть в таком утонченном и прекрасном городе", — поделился Кук.
Рассказывая о поездке, Кук высоко оценил состояние городских зданий и общую атмосферу северной столицы.
"Город выглядит прекраснее, чем когда-либо", — добавил он.
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26 июля, 12:38