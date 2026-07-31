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Глава комиссии США не ожидал увидеть в Петербурге последствия атак ВСУ - РИА Новости, 31.07.2026
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02:04 31.07.2026
Глава комиссии США не ожидал увидеть в Петербурге последствия атак ВСУ

Глава комиссии США Кук не ожидал увидеть в Петербурге последствия атак ВСУ

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкРодни Мимс Кук-младший
Родни Мимс Кук-младший - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Родни Мимс Кук-младший. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Родни Кук, глава Комиссии США по изящным искусствам, посетил Санкт-Петербург в июне для участия в Петербургском международном экономическом форуме.
  • Кук высоко оценил состояние городских зданий и общую атмосферу Санкт-Петербурга, назвав город прекрасным.
ВАШИНГТОН, 31 июл — РИА Новости. Глава Комиссии США по изящным искусствам Родни Кук рассказал РИА Новости, что во время июньской поездки в Санкт-Петербург не ожидал увидеть последствия атак по "такому утонченному и прекрасному городу".
Кук в июне посетил Санкт-Петербург во главе американской делегации для участия в Петербургском международном экономическом форуме. В день атаки он направлялся через Дворцовую площадь на встречу с директором Эрмитажа Михаилом Пиотровским в Зимнем дворце.
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"Я завтракал со своим другом Михаилом Пиотровским. И эти (последствия удара БПЛА) были видны из его окна. Подобного не ожидаешь увидеть в таком утонченном и прекрасном городе", — поделился Кук.
Рассказывая о поездке, Кук высоко оценил состояние городских зданий и общую атмосферу северной столицы.
"Город выглядит прекраснее, чем когда-либо", — добавил он.
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