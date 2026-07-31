Глава комиссии США не ожидал увидеть в Петербурге последствия атак ВСУ

ВАШИНГТОН, 31 июл — РИА Новости. Глава Комиссии США по изящным искусствам Родни Кук рассказал РИА Новости, что во время июньской поездки в Санкт-Петербург не ожидал увидеть последствия атак по "такому утонченному и прекрасному городу".

"Я завтракал со своим другом Михаилом Пиотровским. И эти (последствия удара БПЛА) были видны из его окна. Подобного не ожидаешь увидеть в таком утонченном и прекрасном городе", — поделился Кук.