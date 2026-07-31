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В МОК рассказали о квотах для россиян на участие в юношеских ОИ-2026 - РИА Новости Спорт, 31.07.2026
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13:20 31.07.2026
В МОК рассказали о квотах для россиян на участие в юношеских ОИ-2026

МОК распределил России 12 квот на участие в юношеских Олимпийских играх-2026

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкОлимпийские кольца
Олимпийские кольца - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Международный олимпийский комитет распределил 12 квот для российских спортсменов на участие в юношеских Олимпийских играх 2026 года в Дакаре в 14 видах спорта.
  • Легкая атлетика не входит в число видов спорта, по которым были распределены квоты.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 июл - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Международный олимпийский комитет (МОК) распределил для российских спортсменов 12 квот на участие в юношеских Олимпийских играх 2026 года в Дакаре в 14 видах спорта, при этом легкая атлетика в их число не входит, сообщили РИА Новости в пресс-службе МОК.
Ближайшие юношеские Олимпийские игры пройдут с 31 октября по 13 ноября 2026 года в Дакаре (Сенегал).
"Распределение квот не основано на прямой квалификации, а осуществляется МОК в тесном сотрудничестве с международными федерациями. Олимпийский комитет России получил 12 квот для спортсменов в 14 видах спорта. Легкая атлетика в их число не входит", - сообщили в пресс-службе МОК.
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СпортДакар (город)СенегалРоссияМеждународный олимпийский комитет (МОК)
 
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