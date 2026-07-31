В МОК рассказали о квотах для россиян на участие в юношеских ОИ-2026

С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 июл - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Международный олимпийский комитет (МОК) распределил для российских спортсменов 12 квот на участие в юношеских Олимпийских играх 2026 года в Дакаре в 14 видах спорта, при этом легкая атлетика в их число не входит, сообщили РИА Новости в пресс-службе МОК.