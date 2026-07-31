В МОК рассказали о квотах для россиян на участие в юношеских ОИ-2026

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Международный олимпийский комитет распределил 12 квот для российских спортсменов на участие в юношеских Олимпийских играх 2026 года в Дакаре в 14 видах спорта.
- Легкая атлетика не входит в число видов спорта, по которым были распределены квоты.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 июл - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Международный олимпийский комитет (МОК) распределил для российских спортсменов 12 квот на участие в юношеских Олимпийских играх 2026 года в Дакаре в 14 видах спорта, при этом легкая атлетика в их число не входит, сообщили РИА Новости в пресс-службе МОК.
"Распределение квот не основано на прямой квалификации, а осуществляется МОК в тесном сотрудничестве с международными федерациями. Олимпийский комитет России получил 12 квот для спортсменов в 14 видах спорта. Легкая атлетика в их число не входит", - сообщили в пресс-службе МОК.