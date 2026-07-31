Россия отказалась платить взнос в бюджет ОЭСР в этом году

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия отказалась от выплаты ежегодного взноса в бюджет Агентства по ядерной энергии ОЭСР в 2026 году.
- Размер невыплаченного взноса составляет 61 313,4 тысячи рублей.
- Заложенные в федеральном бюджете средства направят на финансирование реабилитации территорий в Таджикистане, пострадавших от уранодобывающих производств.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Россия отказалась от выплаты ежегодного взноса в бюджет Агентства по ядерной энергии Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в этом году, следует из распоряжения правительства РФ, с которым ознакомилось РИА Новости.
«
"Принять предложение Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом", согласованное с Минфином России, МИДом России и Минэкономразвития России, не выплачивать в 2026 году ежегодный членский взнос Российской Федерации в бюджет Агентства по ядерной энергии Организации экономического сотрудничества и развития в размере 61313,4 тысячи рублей", - указано в документе.
Как следует из распоряжения кабмина, эти средства, уже заложенные в федеральном бюджете, направят на дополнительное финансирование мероприятий по реабилитации территорий в Таджикистане, которые подверглись воздействию уранодобывающих производств.
Россия стала членом Агентства по ядерной энергии в 2013 году, а в 2022 году членство было приостановлено после решения руководства ОЭСР.
"Росатом" запустил в эксплуатацию Централизованный электронный архив
12 декабря 2025, 17:22