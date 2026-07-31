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Китай намерен провести модернизацию вооруженных сил, сообщают СМИ - РИА Новости, 31.07.2026
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11:54 31.07.2026
Китай намерен провести модернизацию вооруженных сил, сообщают СМИ

CCTV: Китай намерен провести модернизацию вооруженных сил и национальной обороны

© AP Photo / Mark SchiefelbeinВоеннослужащие Народно-освободительной армии Китая перед пленарным заседанием Всекитайского собрания народных представителей в Пекине
Военнослужащие Народно-освободительной армии Китая перед пленарным заседанием Всекитайского собрания народных представителей в Пекине - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Военнослужащие Народно-освободительной армии Китая перед пленарным заседанием Всекитайского собрания народных представителей в Пекине. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Китай намерен провести модернизацию национальной обороны и вооруженных сил из-за изменений в мире.
  • КНР планирует реализовать новую трехступенчатую стратегию модернизации национальной обороны и вооруженных сил.
  • Центральный комитет КПК намерен укреплять абсолютное руководство партии над вооруженными силами.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Китай намерен провести модернизацию национальной обороны и вооруженных сил ввиду "беспрецедентных изменений в мире", сообщает центральное телевидение Китая (CCTV) со ссылкой на председателя КНР Си Цзиньпина.
"Высококачественное продвижение модернизации национальной обороны и вооруженных сил является необходимым условием для продвижения модернизации китайского образца", - передает CCTV со ссылкой на слова председателя КНР.
По сообщению центрального телевидения, Китай планирует реализовать новую трехступенчатую стратегию модернизации национальной обороны и вооруженных сил, а также продвигать реформы для усиления армии и повышать ее боеспособность за счет научно-технического прогресса.
"Центральный комитет КПК с учетом общих положений стратегии возрождения китайской нации и беспрецедентных изменений в мире поставил усиление и процветание армии на видное место в делах партии и государства и намерен укреплять абсолютное руководство партии над вооруженными силами", - передает CCTV.
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