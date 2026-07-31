Китай намерен провести модернизацию вооруженных сил, сообщают СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ Китай намерен провести модернизацию национальной обороны и вооруженных сил из-за изменений в мире.

КНР планирует реализовать новую трехступенчатую стратегию модернизации национальной обороны и вооруженных сил.

Центральный комитет КПК намерен укреплять абсолютное руководство партии над вооруженными силами.

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Китай намерен провести модернизацию национальной обороны и вооруженных сил ввиду "беспрецедентных изменений в мире", сообщает центральное телевидение Китая (CCTV) со ссылкой на председателя КНР Си Цзиньпина.

"Высококачественное продвижение модернизации национальной обороны и вооруженных сил является необходимым условием для продвижения модернизации китайского образца", - передает CCTV со ссылкой на слова председателя КНР

По сообщению центрального телевидения, Китай планирует реализовать новую трехступенчатую стратегию модернизации национальной обороны и вооруженных сил, а также продвигать реформы для усиления армии и повышать ее боеспособность за счет научно-технического прогресса.