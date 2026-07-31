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МОК ответил на предложение Литвы обязать россиян подписывать декларацию - РИА Новости Спорт, 31.07.2026
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14:41 31.07.2026
МОК ответил на предложение Литвы обязать россиян подписывать декларацию

МОК: декларации атлетов РФ на турнирах в Литве - вопрос международных федераций

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкМОК, Россия, флаг
МОК, Россия, флаг - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Международные федерации, проводящие соревнования в Литве, должны самостоятельно решать вопрос о требовании к российским и белорусским спортсменам подписывать декларацию с осуждением специальной военной операции на Украине.
  • МИД Литвы предложил обязать российских и белорусских спортсменов, а также представителей культуры и образования подписывать такую декларацию для участия в мероприятиях на территории страны.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 июл - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Международные федерации, проводящие соревнования на территории Литвы, должны самостоятельно заниматься вопросом возможного требования к российским и белорусским спортсменам подписывать декларацию с осуждением специальной военной операции на Украине, сообщили РИА Новости в пресс-службе Международного олимпийского комитета (МОК).
Ранее министерство иностранных дел Литвы предложило обязать российских и белорусских спортсменов, а также представителей культуры и образования подписывать декларацию с осуждением специальной военной операции на Украине для участия в мероприятиях, проводимых на территории страны.
«
"Этой ситуацией должны заниматься соответствующие международные федерации, которые проводят соревнования в Литве", - сообщили РИА Новости в пресс-службе МОК.
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