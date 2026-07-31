МОК ответил на предложение Литвы обязать россиян подписывать декларацию

С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 июл - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Международные федерации, проводящие соревнования на территории Литвы, должны самостоятельно заниматься вопросом возможного требования к российским и белорусским спортсменам подписывать декларацию с осуждением специальной военной операции на Украине, сообщили РИА Новости в пресс-службе Международного олимпийского комитета (МОК).

Ранее министерство иностранных дел Литвы предложило обязать российских и белорусских спортсменов, а также представителей культуры и образования подписывать декларацию с осуждением специальной военной операции на Украине для участия в мероприятиях, проводимых на территории страны.