Михайлов жестко раскритиковал решение IIHF о недопуске сборной России

"Я не могу оценивать шансы на успешное решение дела в CAS, я же не юрист и не владею всеми деталями ситуации. Мое мнение такое – это все осколки того, что пока до сих пор идет в мире (агрессия против России – прим. ред.). Во всех федерациях понимают, что без участия российских спортсменов все теряется. Жаль, что Международная федерация хоккея становится не организацией развития хоккея во всем мире, а политическим инструментом", - сказал Михайлов.