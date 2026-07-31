Михайлов жестко раскритиковал решение IIHF о недопуске сборной России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов назвал решение IIHF об отстранении сборных России по хоккею от участия в чемпионатах мира в сезоне-2026/27 близоруким и необдуманным.
- Совет IIHF отклонил просьбу Федерации хоккея России о допуске сборных страны на чемпионаты мира сезона-2026/27 во всех первенствах, кроме женского чемпионата мира 2027 года.
- ФХР обратится в Спортивный арбитражный суд для обжалования вердикта IIHF.
МОСКВА, 31 июл – РИА Новости, Олег Богатов. Отстранение сборных России по хоккею от участия в чемпионатах мира в сезоне-2026/27 является близоруким и необдуманным решением руководства Международной федерации хоккея (IIHF), превратившем организацию в политический инструмент давления, заявил РИА Новости двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов.
В четверг совет IIHF рассмотрел просьбу Федерации хоккея России (ФХР) о допуске сборных страны на чемпионаты мира сезона-2026/27 и отклонил запрос во всех первенствах, кроме женского чемпионата мира 2027 года. Решение по нему будет приниматься в ноябре. В ФХР позднее сообщили РИА Новости, что организация обратится в Спортивный арбитражный суд (CAS) для обжалования вердикта IIHF.
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"Я не могу оценивать шансы на успешное решение дела в CAS, я же не юрист и не владею всеми деталями ситуации. Мое мнение такое – это все осколки того, что пока до сих пор идет в мире (агрессия против России – прим. ред.). Во всех федерациях понимают, что без участия российских спортсменов все теряется. Жаль, что Международная федерация хоккея становится не организацией развития хоккея во всем мире, а политическим инструментом", - сказал Михайлов.
"Это необдуманное и близорукое решение", - подчеркнул собеседник агентства.
Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) 7 июля временно восстановил статус Олимпийского комитета России (ОКР) и отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов. После этого ряд федераций, в том числе Международная федерация волейбола (FIVB) и Международная федерация гандбола (IHF), допустили российских спортсменов до соревнований.
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