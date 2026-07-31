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Почти 50 тысяч мигрантов прорвались из Марокко в Испанию - РИА Новости, 31.07.2026
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11:35 31.07.2026 (обновлено: 15:03 31.07.2026)
Почти 50 тысяч мигрантов прорвались из Марокко в Испанию

Почти 50 тысяч мигрантов прорвались из Марокко в испанскую Сеуту за сутки

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Около 49 тысяч мигрантов пересекли границу между Марокко и испанской Сеутой за сутки, передает радиостанция Cadena SER.
  • Как минимум семь тысяч из них — несовершеннолетние.
МАДРИД, 31 июл — РИА Новости. Около 49 тысяч мигрантов пересекли границу между Марокко и Испанией, передает радиостанция Cadena SER со ссылкой на департамент нацбезопасности республики.
"За последние 24 часа в Сеуту въехали около 49 тысяч человек", — говорится в сообщении.
© REUTERS / Fabian Bimmer

Бронетехника на испанской границе в Сеуте.

Мигранты на границе между Марокко и Испанией в Сеуте

Бронетехника на испанской границе в Сеуте.

© REUTERS / Fabian Bimmer
1 из 5
© REUTERS / Fabian Bimmer

Мигранты у испанской границы в Сеуте.

Мигранты пересекают границу между Марокко и Испанией в Сеуте

Мигранты у испанской границы в Сеуте.

© REUTERS / Fabian Bimmer
2 из 5
© AP Photo / Antonio Sempere

Вещи мигрантов в море у Сеуты.

Вещи, оставленные мигрантами после пересечения границы Марокко в Сеуте

Вещи мигрантов в море у Сеуты.

© AP Photo / Antonio Sempere
3 из 5
© REUTERS / Fabian Bimmer

Испанские солдаты на границе с Марокко.

Испанские солдаты на границе с Марокко в Сеуте

Испанские солдаты на границе с Марокко.

© REUTERS / Fabian Bimmer
4 из 5
© AP Photo / Antonio Sempere

Мигранты пересекают границу в испанском анклаве Сеута.

Мигранты из Марокко в испанской Сеуте

Мигранты пересекают границу в испанском анклаве Сеута.

© AP Photo / Antonio Sempere
5 из 5

Бронетехника на испанской границе в Сеуте.

© REUTERS / Fabian Bimmer
1 из 5

Мигранты у испанской границы в Сеуте.

© REUTERS / Fabian Bimmer
2 из 5

Вещи мигрантов в море у Сеуты.

© AP Photo / Antonio Sempere
3 из 5

Испанские солдаты на границе с Марокко.

© REUTERS / Fabian Bimmer
4 из 5

Мигранты пересекают границу в испанском анклаве Сеута.

© AP Photo / Antonio Sempere
5 из 5
Уточняется, что как минимум семь тысяч из них — несовершеннолетние. Все население Сеуты составляет около 83 тысяч человек.
Этот город столкнулся с резким ростом потока мигрантов, пытающихся попасть туда из Марокко вплавь и пешком. Особенно сильно ситуация накалилась в четверг: если за десять дней границу пересекли от полутора до двух тысяч нелегалов, то накануне их количество стало исчисляться десятками тысяч.
По данным агентства EFE, полиции не было на месте, когда основная часть людей прорвали ограждение между Кастильехосом и Сеутой. Силовики подключились позднее.
МВД Испании пообещало направить туда военнослужащих, а премьер страны Педро Санчес — мобилизовать все необходимые ресурсы для нормализации обстановки.
Мигранты пересекают границу из Марокко в испанский анклав Сеута - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
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