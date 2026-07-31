Почти 50 тысяч мигрантов прорвались из Марокко в Испанию

Краткий пересказ от РИА ИИ Около 49 тысяч мигрантов пересекли границу между Марокко и испанской Сеутой за сутки, передает радиостанция Cadena SER.

Как минимум семь тысяч из них — несовершеннолетние.

МАДРИД, 31 июл — РИА Новости. Около 49 тысяч мигрантов пересекли границу между Марокко и Испанией, передает радиостанция Около 49 тысяч мигрантов пересекли границу между Марокко и Испанией, передает радиостанция Cadena SER со ссылкой на департамент нацбезопасности республики.

"За последние 24 часа в Сеуту въехали около 49 тысяч человек", — говорится в сообщении.

© REUTERS / Fabian Bimmer Бронетехника на испанской границе в Сеуте. Бронетехника на испанской границе в Сеуте. © REUTERS / Fabian Bimmer 1 из 5 © REUTERS / Fabian Bimmer Мигранты у испанской границы в Сеуте. Мигранты у испанской границы в Сеуте. © REUTERS / Fabian Bimmer 2 из 5 © AP Photo / Antonio Sempere Вещи мигрантов в море у Сеуты. Вещи мигрантов в море у Сеуты. © AP Photo / Antonio Sempere 3 из 5 © REUTERS / Fabian Bimmer Испанские солдаты на границе с Марокко. Испанские солдаты на границе с Марокко. © REUTERS / Fabian Bimmer 4 из 5 © AP Photo / Antonio Sempere Мигранты пересекают границу в испанском анклаве Сеута. Мигранты пересекают границу в испанском анклаве Сеута. © AP Photo / Antonio Sempere 5 из 5 Бронетехника на испанской границе в Сеуте. © REUTERS / Fabian Bimmer 1 из 5 Мигранты у испанской границы в Сеуте. © REUTERS / Fabian Bimmer 2 из 5 Вещи мигрантов в море у Сеуты. © AP Photo / Antonio Sempere 3 из 5 Испанские солдаты на границе с Марокко. © REUTERS / Fabian Bimmer 4 из 5 Мигранты пересекают границу в испанском анклаве Сеута. © AP Photo / Antonio Sempere 5 из 5

Уточняется, что как минимум семь тысяч из них — несовершеннолетние. Все население Сеуты составляет около 83 тысяч человек.

Этот город столкнулся с резким ростом потока мигрантов, пытающихся попасть туда из Марокко вплавь и пешком. Особенно сильно ситуация накалилась в четверг: если за десять дней границу пересекли от полутора до двух тысяч нелегалов, то накануне их количество стало исчисляться десятками тысяч.

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По данным агентства EFE, полиции не было на месте, когда основная часть людей прорвали ограждение между Кастильехосом и Сеутой. Силовики подключились позднее.