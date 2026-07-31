"Зенит" подписал контракт с американским баскетболистом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- "Зенит" заключил контракт с американским разыгрывающим защитником Нэйтом Мэйсоном.
- Соглашение Нэйта Мэйсона с "Зенитом" рассчитано до конца сезона-2026/27.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Петербургский баскетбольный клуб "Зенит" на своем сайте объявил о заключении контракта с американским разыгрывающим защитником Нэйтом Мэйсоном.
Соглашение 31-летнего американца с российским клубом рассчитано до конца сезона-2026/27.
В сезоне-2020/21 американец представлял саратовский "Автодор", где в среднем набирал 14,9 очка и 6,2 передачи за матч. По итогам сезона вошел в пятерку лучших ассистентов Единой лиги ВТБ и принял участие в Матче всех звезд.
"Зенит" расторг контракт с американским баскетболистом
22 июля, 14:53