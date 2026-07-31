"Зенит" подписал контракт с американским баскетболистом

В сезоне-2020/21 американец представлял саратовский "Автодор", где в среднем набирал 14,9 очка и 6,2 передачи за матч. По итогам сезона вошел в пятерку лучших ассистентов Единой лиги ВТБ и принял участие в Матче всех звезд.