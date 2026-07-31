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"Зенит" подписал контракт с американским баскетболистом - РИА Новости Спорт, 31.07.2026
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Баскетбол
 
11:10 31.07.2026 (обновлено: 11:14 31.07.2026)
"Зенит" подписал контракт с американским баскетболистом

"Зенит" объявил о подписании контракта с американским баскетболистом Мэйсоном

© Фото : Официальный сайт БК "Зенит"Баскетболисты "Зенита"
Баскетболисты Зенита - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© Фото : Официальный сайт БК "Зенит"
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • "Зенит" заключил контракт с американским разыгрывающим защитником Нэйтом Мэйсоном.
  • Соглашение Нэйта Мэйсона с "Зенитом" рассчитано до конца сезона-2026/27.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Петербургский баскетбольный клуб "Зенит" на своем сайте объявил о заключении контракта с американским разыгрывающим защитником Нэйтом Мэйсоном.
Соглашение 31-летнего американца с российским клубом рассчитано до конца сезона-2026/27.
Мэйсон является выпускником Университета Миннесоты и в течение карьеры выступал в чемпионатах Израиля, Германии, Китая, Пуэрто-Рико, Франции, Турции и ОАЭ.
В сезоне-2020/21 американец представлял саратовский "Автодор", где в среднем набирал 14,9 очка и 6,2 передачи за матч. По итогам сезона вошел в пятерку лучших ассистентов Единой лиги ВТБ и принял участие в Матче всех звезд.
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