Однорукий футболист отличился в матче квалификации Лиги конференций

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Однорукий датский полузащитник Мариус Крюгер Линд забил мяч в ворота словенского «Копера».
- Фарерский клуб «Рунавик» ведет со счетом 2:0 после основного времени ответного матча второго квалификационного раунда Лиги конференций.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Однорукий датский полузащитник фарерского клуба "Рунавик" Мариус Крюгер Линд забил мяч в ворота словенского "Копера" в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги конференций.
Встреча проходит в словенском Копере, фарерский клуб ведет после основного времени встречи со счетом 2:0 (2:2 - по сумме матчей). Линд отличился на 70-й минуте.
Линду 27 лет, он родился без правого предплечья.