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Однорукий футболист отличился в матче квалификации Лиги конференций - РИА Новости Спорт, 31.07.2026
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Футбол
 
00:05 31.07.2026
Однорукий футболист отличился в матче квалификации Лиги конференций

Однорукий футболист Линд отличился в матче квалификации Лиги конференций

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Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
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Футбольный мяч. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Однорукий датский полузащитник Мариус Крюгер Линд забил мяч в ворота словенского «Копера».
  • Фарерский клуб «Рунавик» ведет со счетом 2:0 после основного времени ответного матча второго квалификационного раунда Лиги конференций.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Однорукий датский полузащитник фарерского клуба "Рунавик" Мариус Крюгер Линд забил мяч в ворота словенского "Копера" в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги конференций.
Встреча проходит в словенском Копере, фарерский клуб ведет после основного времени встречи со счетом 2:0 (2:2 - по сумме матчей). Линд отличился на 70-й минуте.
Линду 27 лет, он родился без правого предплечья.
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