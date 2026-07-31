Однорукий футболист отличился в матче квалификации Лиги конференций

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Однорукий датский полузащитник фарерского клуба "Рунавик" Мариус Крюгер Линд забил мяч в ворота словенского "Копера" в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги конференций.

Встреча проходит в словенском Копере, фарерский клуб ведет после основного времени встречи со счетом 2:0 (2:2 - по сумме матчей). Линд отличился на 70-й минуте.