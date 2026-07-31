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Маск предрек крах государственного бюджета Испании из-за мигрантов - РИА Новости, 31.07.2026
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15:41 31.07.2026
Маск предрек крах государственного бюджета Испании из-за мигрантов

Маск предрек крах государственного бюджета Испании из-за наплыва мигрантов

© REUTERS / Jon NazcaМигранты из Марокко в испанской Сеуте
Мигранты из Марокко в испанской Сеуте - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© REUTERS / Jon Nazca
Мигранты из Марокко в испанской Сеуте
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Маск предрек крах государственного бюджета Испании из-за наплыва нелегальных мигрантов.
  • В город Сеута за сутки незаконно проникли около 60 тысяч человек.
ВАШИНГТОН, 31 июл – РИА Новости. Американский предприниматель-миллиардер Илон Маск предрек в социальной сети X крах государственного бюджета Испании из-за наплыва нелегальных мигрантов.
Испания в четверг столкнулась с беспрецедентным миграционным кризисом в автономном североафриканском городе Сеута, куда за сутки незаконно проникли около 60 тысяч человек.
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"Весь бюджет Испании будет разрушен нелегальными мигрантами", - написал Маск.
Публикация миллиардера стала продолжением его публичного конфликта с премьер-министром Испании Педро Санчесом, который тянется с января 2026 года. Маск тогда подверг критике решение правительства Испании легализовать 500 тысяч мигрантов, называя Санчеса "тираном" и "предателем испанского народа".
"Если Испания предлагает мигрантам бесплатные блага, превышающие 90% уровня жизни на Земле, она создаст мощную волну переселения 90% населения Земли в Испанию, что составляет около 7 миллиардов человек!", - добавил Маск в Х.
Санчес назвал происходящее в Сеуте исключительным событием, нарушившим многолетнюю тенденцию к снижению нелегальной миграции. Для контроля над границей Мадрид экстренно перебросил в регион дополнительные силы полиции и армии, а министр обороны Маргарита Роблес пообещала выдворить всех прибывших обратно в Марокко. Более 25 тысяч нелегалов уже вернулись на родину.
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