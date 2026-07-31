Краткий пересказ от РИА ИИ Маск предрек крах государственного бюджета Испании из-за наплыва нелегальных мигрантов.

В город Сеута за сутки незаконно проникли около 60 тысяч человек.

ВАШИНГТОН, 31 июл – РИА Новости. Американский предприниматель-миллиардер Илон Маск предрек в социальной сети Американский предприниматель-миллиардер Илон Маск предрек в социальной сети X крах государственного бюджета Испании из-за наплыва нелегальных мигрантов.

Испания в четверг столкнулась с беспрецедентным миграционным кризисом в автономном североафриканском городе Сеута , куда за сутки незаконно проникли около 60 тысяч человек.

"Весь бюджет Испании будет разрушен нелегальными мигрантами", - написал Маск.

Публикация миллиардера стала продолжением его публичного конфликта с премьер-министром Испании Педро Санчесом, который тянется с января 2026 года. Маск тогда подверг критике решение правительства Испании легализовать 500 тысяч мигрантов, называя Санчеса "тираном" и "предателем испанского народа".

"Если Испания предлагает мигрантам бесплатные блага, превышающие 90% уровня жизни на Земле, она создаст мощную волну переселения 90% населения Земли в Испанию, что составляет около 7 миллиардов человек!", - добавил Маск в Х.