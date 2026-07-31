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Мампасси покинул "Локомотив" - РИА Новости Спорт, 31.07.2026
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14:59 31.07.2026 (обновлено: 15:22 31.07.2026)
Мампасси покинул "Локомотив"

"Локомотив" расторг контракт с Мампасси

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМарк Мампасси
Марк Мампасси - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Марк Мампасси. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Футболист Марк Мампасси покинул московский «Локомотив».
  • Сотрудничество с защитником завершено по соглашению сторон.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Футболист Марк Мампасси покинул московский "Локомотив", сообщается в Telegram-канале железнодорожников.
Сотрудничество с защитником завершено по соглашению сторон.
Мампасси 23 года, он перешел в "Локомотив" в 2022 году и в общей сложности сыграл за столичную команду 21 матч. В 2024 году футболист отправился в аренду в турецкий "Антальяспор", затем в бельгийский "Кортрейк", а потом в азербайджанский "Туран Товуз".
На международном уровне на счету имеющего российское гражданство Мампасси выступления за молодежные сборные Украины различных возрастов.
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