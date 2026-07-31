Мампасси покинул "Локомотив"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Футболист Марк Мампасси покинул московский «Локомотив».
- Сотрудничество с защитником завершено по соглашению сторон.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Футболист Марк Мампасси покинул московский "Локомотив", сообщается в Telegram-канале железнодорожников.
Сотрудничество с защитником завершено по соглашению сторон.
Мампасси 23 года, он перешел в "Локомотив" в 2022 году и в общей сложности сыграл за столичную команду 21 матч. В 2024 году футболист отправился в аренду в турецкий "Антальяспор", затем в бельгийский "Кортрейк", а потом в азербайджанский "Туран Товуз".
На международном уровне на счету имеющего российское гражданство Мампасси выступления за молодежные сборные Украины различных возрастов.
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31 июля, 14:41