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Шестнадцатилетняя россиянка вышла в полуфинал своего дебютного турнира WTA - РИА Новости Спорт, 31.07.2026
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Теннис
 
21:10 31.07.2026
Шестнадцатилетняя россиянка вышла в полуфинал своего дебютного турнира WTA

Шестнадцатилетняя россиянка Лютова вышла в полуфинал дебютного турнира WTA

© Фото : Социальные сети Кристины ЛютовойРоссийская теннисистка Кристина Лютова
Российская теннисистка Кристина Лютова - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© Фото : Социальные сети Кристины Лютовой
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российская теннисистка Кристина Лютова вышла в полуфинал турнира категории WTA 250 в Мемфисе.
  • В четвертьфинале Лютова обыграла американку Кэти Макнелли со счетом 6:3, 6:4.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Российская теннисистка Кристина Лютова вышла в полуфинал турнира категории WTA 250 в Мемфисе (США), призовой фонд которого превышает 280 тысяч долларов.
В четвертьфинале 16-летняя россиянка, которая занимает 229-е место в мировом рейтинге, обыграла американку Кэти Макнелли (73-я ракетка мира) со счетом 6:3, 6:4. Теннисистки провели на корте 1 час 33 минуты. По ходу второго сета Лютова уступала со счетом 0:4, после чего забрала шесть геймов подряд.
Ранее Лютова стала первой теннисисткой, родившейся в 2010-е годы, которая вышла в четвертьфинал турнира на уровне WTA.
В полуфинале Лютова сыграет с победительницей матча Эльвина Калиева (США, 132) - Пэйтон Стирнс (США, 58).
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