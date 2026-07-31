Шестнадцатилетняя россиянка вышла в полуфинал своего дебютного турнира WTA

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Российская теннисистка Кристина Лютова вышла в полуфинал турнира категории WTA 250 в Мемфисе (США), призовой фонд которого превышает 280 тысяч долларов.

В четвертьфинале 16-летняя россиянка, которая занимает 229-е место в мировом рейтинге, обыграла американку Кэти Макнелли (73-я ракетка мира) со счетом 6:3, 6:4. Теннисистки провели на корте 1 час 33 минуты. По ходу второго сета Лютова уступала со счетом 0:4, после чего забрала шесть геймов подряд.