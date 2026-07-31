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В ЛНР за сутки уничтожили около 70 воздушных целей - РИА Новости, 31.07.2026
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12:28 31.07.2026 (обновлено: 12:29 31.07.2026)
В ЛНР за сутки уничтожили около 70 воздушных целей

Пасечник: в ЛНР за сутки уничтожили около 70 воздушных целей

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевое дежурство ЗРК "Бук-М3"
Боевое дежурство ЗРК Бук-М3 - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевое дежурство ЗРК "Бук-М3" . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В ЛНР за сутки уничтожили порядка 70 воздушных целей.
  • Два человека ранены в ЛНР за сутки в результате атак БПЛА.
ЛУГАНСК, 31 июл - РИА Новости. Порядка 70 воздушных целей уничтожили в ЛНР за сутки, сообщил глава региона Леонид Пасечник на платформе "Макс".
Ранее Пасечник заявил, что два человека ранены в ЛНР за сутки в результате атак БПЛА.
"Республика вновь подверглась массированной атаке вражеских беспилотников. Благодаря слаженной работе систем ПВО и мобильных огневых групп удалось избежать серьезных последствий. За сутки уничтожено порядка 70 воздушных целей", - сообщил Пасечник.
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