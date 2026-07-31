В ЛНР за сутки уничтожили около 70 воздушных целей

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В ЛНР за сутки уничтожили порядка 70 воздушных целей.
- Два человека ранены в ЛНР за сутки в результате атак БПЛА.
ЛУГАНСК, 31 июл - РИА Новости. Порядка 70 воздушных целей уничтожили в ЛНР за сутки, сообщил глава региона Леонид Пасечник на платформе "Макс".
"Республика вновь подверглась массированной атаке вражеских беспилотников. Благодаря слаженной работе систем ПВО и мобильных огневых групп удалось избежать серьезных последствий. За сутки уничтожено порядка 70 воздушных целей", - сообщил Пасечник.