Два человека пострадали при украинских атаках на ЛНР

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Два человек получили ранения при атаках ВСУ на ЛНР: водитель спецтехники в Краснодонском муниципальном округе и 41-летний мужчина в Кременском муниципальном округе.
- Ударам также подверглись автомобили и объекты гражданской и коммунальной инфраструктуры.
ЛУГАНСК, 31 июл - РИА Новости. Два человека ранены за сутки в результате атак украинских БПЛА по территории ЛНР, сообщил глава региона Леонид Пасечник на платформе "Макс".
"Под ударом БПЛА оказался Краснодонский муниципальный округ. В районе производственного предприятия ранение получил водитель спецтехники", - сообщил Пасечник.
По его словам, также в Кременском муниципальном округе беспилотник атаковал придомовую территорию частного дома, ранен 41-летний мужчина.
"Под ударами врага также оказались автомобили в Лутугинском, Белокуракинском, Перевальском, Антрацитовском муниципальных округах и Красном Луче, объекты гражданской и коммунальной инфраструктуры, промышленные зоны в Новопскове, Ровеньках, Стаханове, Первомайске, а также в Лисичанске, Рубежном, Брянке", - уточнил Пасечник.
Он подчеркнул, что последствия атак ВСУ фиксируют следователи СУ СК России по ЛНР.
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22 июня 2022, 17:18