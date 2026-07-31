Прокурор запросил для Лерчек условный срок и миллиардный штраф

В свою очередь, адвокаты Чекалиной попросили либо оправдать ее полностью, либо освободить от наказания по болезни.

По версии следствия, с сентября 2021 года по февраль 2022-го Лерчек и ее бывший супруг Артем продавали фитнес-марафоны, вместе с партнером Романом Вишняком и соучастниками они перевели более 251,5 миллиона рублей в ОАЭ. При этом банку они предоставили документы c ложными сведениями.