Прокурор запросил для Лерчек условный срок и миллиардный штраф

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Прокурор запросил для блогера Лерчек шесть лет условно и штраф в размере более миллиарда рублей, сообщил источник.
- По его словам, подсудимой также требуют запретить администрировать сайты.
- Заседание проходит в закрытом режиме.
- Вину блогер не признает.
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Обвинение запросило для блогера Валерии Чекалиной условный срок с выплатой штрафа, сообщил РИА Новости участник процесса.
"Прокурор в ходе прений сторон попросил суд назначить Чекалиной наказание в виде шести лет лишения свободы условно и штрафа в один миллиард 221 миллион рублей", — рассказал собеседник агентства.
По его словам, блогеру также требуют запретить администрировать сайты. Процесс в Гагаринском районном суде Москвы проходит в закрытом режиме. Сама подсудимая вину не признает.
В свою очередь, адвокаты Чекалиной попросили либо оправдать ее полностью, либо освободить от наказания по болезни.
В феврале Лерчек доставили в онкологическую реанимацию и обнаружили рак желудка четвертой стадии. В марте суд выделил дело против блогера в отдельное производство и приостановил до выздоровления, а домашний арест заменил на запрет определенных действий. После девяти курсов химиотерапии слушания возобновились 30 июля.
По версии следствия, с сентября 2021 года по февраль 2022-го Лерчек и ее бывший супруг Артем продавали фитнес-марафоны, вместе с партнером Романом Вишняком и соучастниками они перевели более 251,5 миллиона рублей в ОАЭ. При этом банку они предоставили документы c ложными сведениями.
Вишняк заключил сделку со следствием и получил 2,5 года лишения свободы, Чекалина осудили на семь лет.
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