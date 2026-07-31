"Локомотив" подписал контракт с лучшим игроком Джи-лиги

Срок действия соглашения с игроком не раскрывается. Сезон-2025/26 Куин провел в составе китайского "Гуандун Саузерн Тайгерс", где в 39 матчах регулярного чемпионата в среднем набирал 19,9 очка, 5,7 подбора, 5,2 передачи и 2,6 перехвата за игру.

Куину 29 лет. По ходу карьеры американец выступал за клубы Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Филадельфия Севенти Сиксерс", "Индиана Пэйсерс" и "Орландо Мэджик". В сезоне-2021/22 он стал чемпионом Джи-лиги в составе фарм-клуба "Хьюстон Рокетс" "Рио-Гранде Вэлли Вайперс", а также был признан самым ценным игроком регулярного чемпионата и финала.