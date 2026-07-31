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"Локомотив" подписал контракт с лучшим игроком Джи-лиги - РИА Новости Спорт, 31.07.2026
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Баскетбол
 
21:13 31.07.2026
"Локомотив" подписал контракт с лучшим игроком Джи-лиги

Лучший игрок Джи-лиги сезона-2021/22 Куин перешел в "Локомотив-Кубань"

© freepikБаскетбольный мяч
Баскетбольный мяч - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Тревелин Куин стал игроком краснодарского «Локомотива-Кубани».
  • В сезоне 2025/26 Куин выступал за китайский клуб «Гуандун Саузерн Тайгерс», где в среднем набирал 19,9 очка, 5,7 подбора, 5,2 передачи и 2,6 перехвата за игру.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Американский защитник Тревелин Куин стал игроком краснодарского "Локомотива-Кубани", сообщается в Telegram-канале клуба баскетбольной Единой лиги ВТБ.
Срок действия соглашения с игроком не раскрывается. Сезон-2025/26 Куин провел в составе китайского "Гуандун Саузерн Тайгерс", где в 39 матчах регулярного чемпионата в среднем набирал 19,9 очка, 5,7 подбора, 5,2 передачи и 2,6 перехвата за игру.
Куину 29 лет. По ходу карьеры американец выступал за клубы Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Филадельфия Севенти Сиксерс", "Индиана Пэйсерс" и "Орландо Мэджик". В сезоне-2021/22 он стал чемпионом Джи-лиги в составе фарм-клуба "Хьюстон Рокетс" "Рио-Гранде Вэлли Вайперс", а также был признан самым ценным игроком регулярного чемпионата и финала.
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