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Сын губернатора Свердловской области подписал контракт с канадским клубом - РИА Новости Спорт, 31.07.2026
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Хоккей
 
20:45 31.07.2026 (обновлено: 21:07 31.07.2026)
Сын губернатора Свердловской области подписал контракт с канадским клубом

"Медисин-Хат Тайгерс" подписал контракт с сыном губернатора Свердловской области

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкХоккей, игровой момент
Хоккей, игровой момент - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Канадский клуб Западной хоккейной лиги (WHL) "Медисин-Хат Тайгерс" подписал контракт с защитником Денисом Паслером.
  • В прошедшем сезоне Паслер выступал за тульский АКМ в Молодежной хоккейной лиге (МХЛ) и набрал 6 (1+5) очков в 49 матчах.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Канадский клуб Западной хоккейной лиги (WHL) "Медисин-Хат Тайгерс" сообщил на своем сайте о подписании контракта с защитником Денисом Паслером, который является сыном губернатора Свердловской области.
Детали соглашения с 18-летним хоккеистом не приводятся.
В прошедшем сезоне защитник выступал за тульский АКМ в Молодежной хоккейной лиге (МХЛ), набрав в регулярном чемпионате 6 (1+5) очков в 49 матчах.
WHL - одна из трех юниорских лиг в составе Канадской хоккейной лиги (CHL).
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ХоккейСвердловская областьДенис ПаслерЗападная хоккейная лига
 
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