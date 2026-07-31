Сын губернатора Свердловской области подписал контракт с канадским клубом

Детали соглашения с 18-летним хоккеистом не приводятся.

В прошедшем сезоне защитник выступал за тульский АКМ в Молодежной хоккейной лиге (МХЛ), набрав в регулярном чемпионате 6 (1+5) очков в 49 матчах.