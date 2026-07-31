Сын губернатора Свердловской области подписал контракт с канадским клубом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Канадский клуб Западной хоккейной лиги (WHL) "Медисин-Хат Тайгерс" подписал контракт с защитником Денисом Паслером.
- В прошедшем сезоне Паслер выступал за тульский АКМ в Молодежной хоккейной лиге (МХЛ) и набрал 6 (1+5) очков в 49 матчах.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Канадский клуб Западной хоккейной лиги (WHL) "Медисин-Хат Тайгерс" сообщил на своем сайте о подписании контракта с защитником Денисом Паслером, который является сыном губернатора Свердловской области.
Детали соглашения с 18-летним хоккеистом не приводятся.
В прошедшем сезоне защитник выступал за тульский АКМ в Молодежной хоккейной лиге (МХЛ), набрав в регулярном чемпионате 6 (1+5) очков в 49 матчах.
WHL - одна из трех юниорских лиг в составе Канадской хоккейной лиги (CHL).