Умер вратарь Алексей Мурыгин

В период игровой карьеры воспитанник "Амура" выступал за хабаровчан, а также за магнитогорский "Металлург", ярославский "Локомотив", омский "Авангард", нижегородское "Торпедо", нижнекамский "Нефтехимик" и китайский "Куньлунь Ред Стар". В октябре 2015 года в составе "Локомотива" он установил рекорд КХЛ по продолжительности сухой серии - 302 минуты 11 секунд. В 2019 году это достижение превзошел голкипер казанского "Ак Барса" Тимур Билялов.