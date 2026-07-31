Умер вратарь Алексей Мурыгин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бывший рекордсмен среди вратарей по продолжительности сухой серии в КХЛ Алексей Мурыгин скончался в возрасте 39 лет.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Бывший рекордсмен среди вратарей по продолжительности сухой серии в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) Алексей Мурыгин скончался в возрасте 39 лет после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием, сообщается в Telegram-канале хабаровского "Амура".
В 2019 году игроку был диагностирован высокодифференцированный плоскоклеточный рак миндалины, который он смог победить в 2020 году. В мае стало известно, что Мурыгин был госпитализирован из-за рецидива с метастазами, который стал третьим по счету.
"Сегодня остановилось сердце нашего земляка, воспитанника хабаровского хоккея, отличного вратаря и прекрасного человека Алексея Мурыгина, - говорится в заявлении "Амура". - Важнее спортивных достижений то, что среди всех коллег и болельщиков Алексей пользовался огромным уважением как большой профессионал, добрый и порядочный человек, готовый всегда прийти на помощь. В последние годы он боролся с тяжелым недугом, проявляя стойкость и несгибаемый характер. К несчастью, болезнь оказалась сильнее. Ему было всего 39 лет. Мы скорбим вместе со всем отечественным хоккеем и хабаровчанами, выражаем искренние соболезнования всем родным и близким Алексея, супруге Ксении, дочерям Мелитине, Варваре и Анисии".
В период игровой карьеры воспитанник "Амура" выступал за хабаровчан, а также за магнитогорский "Металлург", ярославский "Локомотив", омский "Авангард", нижегородское "Торпедо", нижнекамский "Нефтехимик" и китайский "Куньлунь Ред Стар". В октябре 2015 года в составе "Локомотива" он установил рекорд КХЛ по продолжительности сухой серии - 302 минуты 11 секунд. В 2019 году это достижение превзошел голкипер казанского "Ак Барса" Тимур Билялов.