Краткий пересказ от РИА ИИ Совет IIHF отклонил запрос Федерации хоккея России о допуске сборных страны на чемпионаты мира сезона-2026/27 во всех первенствах, кроме женского чемпионата мира 2027 года.

Депутат Госдумы Вячеслав Фетисов назвал отстранение сборных от ЧМ по хоккею унижением России

МОСКВА, 31 июл – РИА Новости, Олег Богатов. Отстранение сборных России по хоккею от участия в чемпионатах мира в сезоне-2026/27 является неприкрытым унижением великой державы со стороны руководства Международной федерации хоккея (IIHF), заявил РИА Новости двукратный олимпийский чемпион депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.

В четверг совет IIHF рассмотрел просьбу Федерации хоккея России (ФХР) о допуске сборных страны на чемпионаты мира сезона-2026/27 и отклонил запрос во всех первенствах, кроме женского чемпионата мира 2027 года. Решение по нему будет приниматься в ноябре. В ФХР позднее сообщили РИА Новости, что организация обратится в Спортивный арбитражный суд (CAS) для обжалования вердикта IIHF.

"Все расстроены этим решением, и я в том числе. Нам ведь сказали, что все будет хорошо, и ожидания были, скажем так, позитивные. Это издевательство над флагом и гимном, над великой историей и великой державой, которая подарила миру огромное количество выдающихся хоккеистов", - сказал Фетисов.

"Державой, которая создала тот хоккей, в который сегодня играют и в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), и по всему миру. Я считаю, что это унижение", - подчеркнул собеседник агентства.

Фетисов является трехкратным обладателем самого престижного трофея НХЛ - Кубка Стэнли.