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Юрист высоко оценила шансы на успех апелляции ФХР в CAS - РИА Новости Спорт, 31.07.2026
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11:13 31.07.2026 (обновлено: 12:19 31.07.2026)
Юрист высоко оценила шансы на успех апелляции ФХР в CAS

Юрист Анцелиович: шансы на успех апелляции ФХР в CAS превышают 50 процентов

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСпортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне
Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© РИА Новости / Антон Денисов
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Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Федерация хоккея России обратится в Спортивный арбитражный суд (CAS) для обжалования решения Международной федерации хоккея (IIHF) не допустить российские команды к официальным соревнованиям в сезоне-2026/27.
  • Спортивный юрист Анна Анцелиович считает, что шансы на успешный исход апелляции ФХР превышают 50 процентов.
  • Решение IIHF отклонить запрос ФХР о допуске сборных страны на чемпионаты мира было принято с учетом исключения женского чемпионата мира 2027 года, по которому решение будет приниматься в ноябре.
МОСКВА, 31 июл – РИА Новости, Олег Богатов. Спортивный юрист Анна Анцелиович заявила РИА Новости, что шансы на успешный исход апелляции Федерации хоккея России (ФХР) в Спортивный арбитражный суд (CAS) по решению Международной федерации хоккея (IIHF) не допустить российские команды к официальным соревнованиям в сезоне-2026/27 превышают 50 процентов.
В четверг совет IIHF рассмотрел просьбу ФХР о допуске сборных страны на чемпионаты мира сезона-2026/27 и отклонил запрос во всех первенствах, кроме женского чемпионата мира 2027 года. Решение по нему будет приниматься в ноябре. В ФХР позднее сообщили РИА Новости, что организация обратится в CAS для обжалования вердикта IIHF. Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) 7 июля временно восстановил статус Олимпийского комитета России (ОКР) и отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов. После этого ряд федераций, в том числе Международная федерация волейбола (FIVB) и Международная федерация гандбола (IHF), допустили российских спортсменов до соревнований.
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"Во-первых, если есть официальное решение, то на него можно подать апелляцию. Это уже хорошо, потому что если нет решения и все сроки подачи иска пропущены, то оспорить его нельзя. И, во-вторых, в свете новых рекомендаций МОК у арбитров, конечно, будет немного другой подход. В силу того, что да, общественная организация обладает своей автономией для принятия решения. Но в то же время юристы очень не любят, когда дискриминируются спортсмены из одной страны или из одного вида спорта", - сказала Анцелиович.
"Получается, что российские спортсмены в одних видах спорта смогут участвовать в международных соревнованиях, а в других нет. Поэтому я думаю, что шансы на положительный результат у нашей стороны есть. Пятьдесят на пятьдесят? Я бы сказала, что шансы больше пятидесяти, но многое зависит от арбитров, которые будут выбраны сторонами, и от того, кто будет назначен секретариатом CAS в качестве председателя. Пока об этом судить сложно, но я думаю, что шансы на победу больше пятидесяти процентов", - отметила собеседница агентства.
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ХоккейСпортАнна АнцелиовичФедерация хоккея России (ФХР)Спортивный арбитражный суд (CAS)Международная федерация хоккея (IIHF)
 
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