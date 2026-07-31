Юрист высоко оценила шансы на успех апелляции ФХР в CAS

Краткий пересказ от РИА ИИ Федерация хоккея России обратится в Спортивный арбитражный суд (CAS) для обжалования решения Международной федерации хоккея (IIHF) не допустить российские команды к официальным соревнованиям в сезоне-2026/27.

Спортивный юрист Анна Анцелиович считает, что шансы на успешный исход апелляции ФХР превышают 50 процентов.

Решение IIHF отклонить запрос ФХР о допуске сборных страны на чемпионаты мира было принято с учетом исключения женского чемпионата мира 2027 года, по которому решение будет приниматься в ноябре.

МОСКВА, 31 июл – РИА Новости, Олег Богатов. Спортивный юрист Анна Анцелиович заявила РИА Новости, что шансы на успешный исход апелляции Федерации хоккея России (ФХР) в Спортивный арбитражный суд (CAS) по решению Международной федерации хоккея (IIHF) не допустить российские команды к официальным соревнованиям в сезоне-2026/27 превышают 50 процентов.

В четверг совет IIHF рассмотрел просьбу ФХР о допуске сборных страны на чемпионаты мира сезона-2026/27 и отклонил запрос во всех первенствах, кроме женского чемпионата мира 2027 года. Решение по нему будет приниматься в ноябре. В ФХР позднее сообщили РИА Новости, что организация обратится в CAS для обжалования вердикта IIHF. Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) 7 июля временно восстановил статус Олимпийского комитета России (ОКР) и отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов. После этого ряд федераций, в том числе Международная федерация волейбола (FIVB) и Международная федерация гандбола (IHF), допустили российских спортсменов до соревнований.

"Во-первых, если есть официальное решение, то на него можно подать апелляцию. Это уже хорошо, потому что если нет решения и все сроки подачи иска пропущены, то оспорить его нельзя. И, во-вторых, в свете новых рекомендаций МОК у арбитров, конечно, будет немного другой подход. В силу того, что да, общественная организация обладает своей автономией для принятия решения. Но в то же время юристы очень не любят, когда дискриминируются спортсмены из одной страны или из одного вида спорта", - сказала Анцелиович.