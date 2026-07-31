Диетолог рассказала о хлебе, который поможет похудеть

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В России разработан хлеб, способствующий снижению веса.
- В состав хлеба входят цельнозерновая и гречневая мука, а также бета-глюканы, которые улучшают метаболизм и помогают снизить висцеральный жир.
- Диетолог подчеркнула, что даже самый полезный хлеб не следует есть в больших количествах, так как он содержит углеводы и может привести к набору массы тела.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Хлеб, способствующий снижению веса, разработан в России учеными из "ФИЦ питания и биотехнологии", сообщила РИА Новости кандидат медицинских наук, врач-диетолог, терапевт, научный сотрудник лаборатории иммунологии ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи Татьяна Солнцева.
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"Это хлеб, разработанный нашими коллегами из ФИЦ питания и биотехнологии под научным руководством академика РАН Аллы Кочетковой. Он действительно может способствовать снижению веса, если его есть в умеренных количествах. Что касается ингредиентов этого хлеба, это, конечно, великолепный рецепт", - рассказала Солнцева.
Она уточнила, что в состав хлеба входит цельнозерновая и гречневая мука, а также бета-глюканы. Вещества, которые улучшают метаболизм, снижают симптомы метаболического синдрома, уменьшают инсулинорезистентность, помогают снизить висцеральный жир.
"Это получается очень полезный продукт, который будет способствовать и помогать в процессе снижения веса", - подчеркнула она.
Однако диетолог упомянула о том, что даже самый полезный хлеб нельзя есть в больших количествах, так как люди начинают налегать на этот продукт. В итоге они могут прибавить массу тела, потому что помимо полезных веществ в нем содержатся углеводы.