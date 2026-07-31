Диетолог рассказала о хлебе, который поможет похудеть

Она уточнила, что в состав хлеба входит цельнозерновая и гречневая мука, а также бета-глюканы. Вещества, которые улучшают метаболизм, снижают симптомы метаболического синдрома, уменьшают инсулинорезистентность, помогают снизить висцеральный жир.

"Это получается очень полезный продукт, который будет способствовать и помогать в процессе снижения веса", - подчеркнула она.

Однако диетолог упомянула о том, что даже самый полезный хлеб нельзя есть в больших количествах, так как люди начинают налегать на этот продукт. В итоге они могут прибавить массу тела, потому что помимо полезных веществ в нем содержатся углеводы.