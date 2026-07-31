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В Казахстане в горах спасли двух российских альпинисток - РИА Новости, 31.07.2026
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17:45 31.07.2026 (обновлено: 17:51 31.07.2026)
В Казахстане в горах спасли двух российских альпинисток

МЧС Казахстана эвакуировало двух российских альпинисток с двух горных пиков

© 112 KZ/TelegramЭвакуация российских альпинисток сотрудниками МЧС Казахстана
Эвакуация российских альпинисток сотрудниками МЧС Казахстана - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© 112 KZ/Telegram
Эвакуация российских альпинисток сотрудниками МЧС Казахстана
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Казахстанские спасатели эвакуировали двух российских альпинисток с пиков Заилийского Алатау.
  • Альпинистки получили травмы во время восхождения: одна — открытый перелом ноги на пике Октябренок, другая — травму на пике Маяковского.
  • Эвакуация проводилась вертолетом в сложных высокогорных условиях, пострадавшие переданы врачам больницы.
АСТАНА, 31 июл - РИА Новости. Казахстанские спасатели эвакуировали двух российских альпинисток с двух пиков в горах Заилийского Алатау, сообщает в пятницу пресс-служба МЧС Казахстана.
"С двух пиков Заилийского Алатау спасены две иностранные альпинистки. Сегодня на пульт 112 поступило сообщение о необходимости срочной эвакуации двух гражданок Российской Федерации, входивших в состав спортивных альпинистских групп", - говорится в сообщении.
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В МЧС добавили, что альпинистки совершали восхождения по маршрутам различных категорий сложности. Сообщается, что первая альпинистка 2002 года рождения, получила открытый перелом ноги во время восхождения на пик Октябренок в Карасайском районе Алматинской области. Вторая 1992 года рождения, получила травму при восхождении на пик Маяковского в Талгарском районе.
По данным МЧС, сначала вертолет выполнил эвакуацию 34-летней альпинистки с пика Маяковского, расположенного на высоте 4208 метров над уровнем моря. Затем воздушное судно направилось к пику Октябренок, расположенному на высоте 3480 метров, где была эвакуирована 24-летняя девушка с открытым переломом ноги.
"Работы проводились в исключительно сложных высокогорных условиях. Экипаж вертолета выполнил точный расчет и успешно произвел посадки на ограниченных площадках среди крутых скальных склонов", - отметили в МЧС.
Пострадавшие переданы врачам городской клинической больницы № 4 города Алма-Аты.
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