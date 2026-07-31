В Казахстане в горах спасли двух российских альпинисток

Краткий пересказ от РИА ИИ Казахстанские спасатели эвакуировали двух российских альпинисток с пиков Заилийского Алатау.

Альпинистки получили травмы во время восхождения: одна — открытый перелом ноги на пике Октябренок, другая — травму на пике Маяковского.

Эвакуация проводилась вертолетом в сложных высокогорных условиях, пострадавшие переданы врачам больницы.

АСТАНА, 31 июл - РИА Новости. Казахстанские спасатели эвакуировали двух российских альпинисток с двух пиков в горах Заилийского Алатау, сообщает в пятницу пресс-служба МЧС Казахстана.

"С двух пиков Заилийского Алатау спасены две иностранные альпинистки. Сегодня на пульт 112 поступило сообщение о необходимости срочной эвакуации двух гражданок Российской Федерации, входивших в состав спортивных альпинистских групп", - говорится в сообщении.

МЧС добавили, что альпинистки совершали восхождения по маршрутам различных категорий сложности. Сообщается, что первая альпинистка 2002 года рождения, получила открытый перелом ноги во время восхождения на пик Октябренок в Карасайском районе Алматинской области. Вторая 1992 года рождения, получила травму при восхождении на пик Маяковского в Талгарском районе.

По данным МЧС, сначала вертолет выполнил эвакуацию 34-летней альпинистки с пика Маяковского, расположенного на высоте 4208 метров над уровнем моря. Затем воздушное судно направилось к пику Октябренок, расположенному на высоте 3480 метров, где была эвакуирована 24-летняя девушка с открытым переломом ноги.

"Работы проводились в исключительно сложных высокогорных условиях. Экипаж вертолета выполнил точный расчет и успешно произвел посадки на ограниченных площадках среди крутых скальных склонов", - отметили в МЧС.